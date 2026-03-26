Ricerca, programmi di dottorato MSCA: Bruxelles stanzia 617 milioni di euro

La Commissione europea ha annunciato i risultati del bando 2025 per le Reti di dottorato delle Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA), con un budget complessivo di 617,18 milioni di euro. Il finanziamento sosterrà 141 programmi di dottorato, formando circa 2.115 dottorandi e dotandoli delle competenze necessarie per una carriera di successo sia nel mondo accademico che al di fuori di esso. Il bando ha suscitato grande interesse nella comunità di ricerca, con 1.616 candidature presentate da organizzazioni di tutta Europa e oltre. Nell’ambito dell’impegno della Commissione a favorire il collegamento tra il mondo accademico e l’industria, sono stati inoltre introdotti incentivi per promuovere due tipi specifici di dottorati. Tra i progetti selezionati, cinque dottorati industriali consentiranno ai ricercatori di sviluppare le proprie competenze al di fuori del mondo accademico, in particolare nell’industria, nelle imprese e nel settore pubblico. Inoltre, otto dottorati congiunti offriranno programmi di formazione integrati che porteranno al conseguimento di titoli di dottorato congiunti o multipli. I progetti finanziati coprono tutte le discipline scientifiche, con ricerche che spaziano dalla scienza fondamentale alle applicazioni volte ad affrontare sfide sociali chiave in settori quali il cambiamento climatico, la salute, la trasformazione digitale, l’energia, lo sviluppo sostenibile e l’innovazione nelle scienze sociali. L’apertura del prossimo bando per le reti di dottorato MSCA è prevista per il 28 maggio 2026. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web delle Azioni Marie Skłodowska-Curie. Quest’anno ricorre inoltre il 30° anniversario delle Azioni Marie Sklodowska-Curie. Dal 1996, il programma ha sostenuto oltre 150.000 ricercatori.