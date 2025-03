Ricerca, pronto il gel che si auto-ripara: flessibile e resistente come la pelle umana

È pronto il primo gel che riesce a combinare la resistenza e la flessibilità tipiche della pelle umana con un’altra sua caratteristica fondamentale: la capacità di auto-ripararsi. Finora, infatti, i materiali artificiali ottenuti avevano solo uno dei due aspetti, non entrambi. Il risultato si deve a un gruppo di ricercatori della Aalto University finlandese e dell’Università tedesca di Bayreuth, che lo ha pubblicato sulla rivista Nature Materials. L’innovativo gel è riuscito dunque a superare le limitazioni precedenti, aprendo la porta a molte applicazioni: dalla somministrazione di farmaci alla guarigione accelerata delle ferite, dalla pelle artificiale a nuovi sensori robotici. Per ottenere le caratteristiche tipiche della pelle umana, i ricercatori guidati da Chen Liang dell’Ateneo finlandese hanno aggiunto all’idrogel dei fogli ultrasottili di argilla. Il composto è stato poi messo sotto una lampada a raggi Uv, simile a quelle che si usano per far indurire lo smalto per le unghie: i raggi Uv, infatti, inducono le molecole a legarsi tra loro e a intrecciarsi come gomitoli di lana. È questo che dà al materiale la capacità di auto-ripararsi: una volta tagliato, infatti, le molecole riprendono subito a intrecciarsi. Solo 4 ore dopo il danno, il gel si è già riparato all’80-90%, e il processo è completo dopo 24 ore. I nanofogli di argilla, inoltre, rendono il materiale al tempo stesso resistente e flessibile: 1 millimetro di idrogel ne contiene circa 10mila. “Gli idrogel rigidi, resistenti e auto-riparanti sono da tempo una sfida”, commenta Hang Zhang della Aalto University, tra gli autori dello studio. “Abbiamo scoperto un meccanismo per rinforzarli – aggiunge Zhang – che potrebbe rivoluzionare lo sviluppo di nuovi materiali con proprietà ispirate alla biologia”.