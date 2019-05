Ricerca, pubblicato il bando Aifa da 6,5 milioni euro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando Aifa 2018 per la ricerca indipendente sui farmaci. Il bando è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia lo scorso 19 aprile e prevede lo stanziamento di 6,5 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca condotti nell’ambito delle seguenti aree tematiche individuate dall’Agenzia: malattie rare; studi clinici controllati comparativi; Chimeric Antigen Receptor T-cell (cellule CAR-T).

Le proposte di studio dovranno essere riferite in maniera esclusiva a una delle aree tematiche riportate nel bando quale ambito principale della ricerca. È ammessa la presentazione di studi clinici interventistici, studi osservazionali e meta-analisi.Il tetto massimo finanziabile per ciascun progetto è pari a 1,5 milioni di euro per gli studi interventistici, a 500 mila euro per gli studi osservazionali e a 75 mila euro per le meta-analisi.Le domande, rigorosamente in lingua inglese, dovranno essere inviate esclusivamente on line entro il 30 luglio.