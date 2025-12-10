Ricerca, Public Engagement Award 2026: premi da 10mila euro per la comunicazione scientifica

Il Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) ha pubblicato l’edizione 2025 del bando ERC Public Engagement with Research Award 2026 (ERC-2026-PERA), che valorizza la capacità dei ricercatori di condividere la scienza con la società.

Il premio mira a riconoscere l’impegno dei Principal Investigators finanziati dall’ERC che si distinguono per attività di divulgazione e partecipazione pubblica di alto impatto. L’iniziativa intende promuovere una scienza aperta e inclusiva, rafforzando il dialogo tra comunità scientifica e cittadini.

Il concetto di public engagement è inteso come un processo bidirezionale di interazione e comprensione reciproca, con benefici condivisi per la ricerca e per la società. In particolare, le attività di coinvolgimento pubblico possono includere, ad esempio: citizen science, con il coinvolgimento diretto del pubblico nella progettazione o realizzazione della ricerca, ad esempio tramite consultazioni o giurie civiche; divulgazione scientifica, attraverso programmi educativi, mostre, festival, o collaborazioni tra arte e scienza per stimolare curiosità e consapevolezza su temi di frontiera;

dialogo e consultazione con i cittadini, per accrescere la conoscenza su temi sociali e scientifici di interesse comune, o per contribuire al dibattito pubblico su questioni cruciali.

Possono partecipare ricercatori di un progetto di ricerca di frontiera ERC, in corso o terminato a partire dal 31 dicembre 2023.

Saranno assegnati fino a otto premi, ciascuno del valore di 10.000 euro. La scadenza per candidarsi è il 15 gennaio 2026.