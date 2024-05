Ricerca, reti di dottorato Marie Curie: nuovo avviso da 608,6 milioni di euro

La Commissione europea ha annunciato un nuovo bando da 608,6 milioni di euro per le reti di dottorato nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie (Msca), parte del programma di ricerca e innovazione dell’Ue Horizon Europe, per sostenere consorzi di organizzazioni per assumere e formare dottorandi. “Il bando fa parte degli 1,25 miliardi di euro di Horizon Europe che quest’anno sosterranno la ricerca nell’ambito di Msca, annunciati ad aprile. Si prevede di finanziare 160 programmi di dottorato che abbracciano diversi campi scientifici, con una forte attenzione alla cooperazione interdisciplinare, internazionale e intersettoriale”, sottolinea Bruxelles con una nota.