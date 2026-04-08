Ricerca, sanità digitale e biomedicale: contributi fino a 5 milioni con Tech4Health

Il dipartimento per la Trasformazione digitale ha annunciato il lancio di Tech4Health, iniziativa dotata di un fondo complessivo di 20 milioni di euro e destinata a finanziare progetti ad alto impatto sociale nei settori della sanità digitale e del biomedicale. Il programma è realizzato in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni (Fub), che agirà in qualità di soggetto attuatore. A partire dal 7 aprile e fino al 31 maggio 2026, imprese e organismi di ricerca potranno presentare la propria candidatura tramite il portale dedicato Tech4Health.it.

L’avviso pubblico prevede l’erogazione di fondi fino a un massimo di 5 milioni di euro per singolo progetto, con un vincolo di durata massima fissato a 12 mesi. L’obiettivo dell’iniziativa è finanziare soluzioni tecnologiche che presentino un livello di prototipazione già significativo, al fine di migliorare l’efficienza dei servizi sanitari, ottimizzare l’accesso alle cure e ridurre i tempi di attesa. I progetti dovranno rientrare in cinque macrocategorie specifiche: assistenza domiciliare avanzata e monitoraggio di patologie croniche, diagnostica avanzata e laboratori distribuiti, supporto alle aree critiche ospedaliere, gestione dei flussi operativi tramite intelligenza artificiale e medicina predittiva. Le applicazioni proposte dovranno integrare dispositivi esistenti o sviluppare nuove soluzioni sfruttando tecnologie avanzate come IA, reti 5G, cloud, edge computing e modelli di interoperabilità dei dati. Tra i potenziali casi d’uso indicati figurano il supporto remoto a interventi chirurgici complessi, la tele-riabilitazione tramite realtà estesa, la diagnosi collaborativa federata e la logistica intelligente per i farmaci termolabili. Il bando si inserisce nel quadro di un accordo istituzionale siglato il 18 dicembre 2025 tra il Dipartimento e la Fub, realizzato di concerto con il ministero delle Imprese e del made in Italy e approvato dal comitato interministeriale per la Transizione digitale.