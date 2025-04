Ricerca scientifica, asse Italia-Israele: incentivi ai progetti di cooperazione

È stato prorogato al 14 maggio alle ore 14 il termine per presentare le domande di partecipazione alla procedura di selezione per il finanziamento dei progetti del bando scientifico 2025 sulla base dell’accordo italo-israeliano di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica. Il bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca per l’anno 2025 si basa dell’Accordo di Cooperazione Scientifica e Industriale tra Italia e Israele. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dgsp09.accordoisraele@cert. esteri.it.