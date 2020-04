Ricerca scientifica, gara Ue da 335 milioni: borse di studio per finanziare la mobilità

Fino al 9 settembre è aperto un invito a presentare proposte di progetti per finanziare la mobilità dei ricercatori esperti in tutto il mondo. Le borse individuali Marie SkLodowska-Curie Actions (Msca) e le borse di ampliamento messe insieme mettono a disposizione 335 milioni di euro per progetti in tutti i settori scientifici. Lo scrive la Commissione europea sul suo sito ufficiale. L’invito è aperto ai ricercatori in possesso di un dottorato di ricerca o di un’esperienza di almeno quattro anni di ricerca a tempo pieno alla data di scadenza dell’invito. I candidati possono presentare proposte entro il 9 settembre 2020, e i risultati della valutazione saranno noti entro febbraio 2021. Questo è l’ultimo invito a presentare proposte per borse di studio individuali e borse di studio per l’ampliamento nell’ambito del programma Msca Horizon 2020.