Ricerca, si rafforza la collaborazione tra Istituto Spallanzani e Issnaf

La Settimana della Scienza e la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, svoltesi allo Spallanzani dal 19 al 26 settembre, sono state l’occasione per rafforzare e rilanciare la collaborazione tra l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” e l’Issnaf (Italian Scientists & Scholars in North America Foundation). Nell’occasione, infatti, lo Spallanzani ha ricevuto la visita di Chiara Telli, giovane ingegnere spaziale che ha raccontato la sua esperienza umana e professionale negli Stati Uniti, nonché numerose testimonianze video di ricercatori italiani in Nord America, tra le quali quella dell’Ing. Cinzia Zuffada, Presidente dell’Italian Scientist and Scholars in North America. “Siamo certi che questa collaborazione, lunga ormai cinque anni, si svilupperà ulteriormente, in maniera tangibile e concreta, nei prossimi mesi” spiega la Direttrice generale dello Spallanzani, Cristina Matranga: “Infatti, abbiamo deciso di destinare il generoso contributo che l’Issnaf ci donò durante la lotta al Covid alla realizzazione del Nuovo Polo dei Laboratori intitolato a Rita Levi Montalcini. Ci è sembrato giusto utilizzare il contributo di una fondazione che unisce e valorizza i ricercatori per la realizzazione di una struttura che farà ricerca di altissimo livello e che cambierà il volto dello Spallanzani”.