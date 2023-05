Ricerca, smaltire una “grande abbuffata”? Il tempo dipende da un ormone

La reazione a una “grande abbuffata” ad alto contenuto di carboidrati non e’ la stessa per tutti. C’e’ chi riesce a smaltirla meglio di altri, e questo dipende in parte dal nostro profilo metabolico. Per capire se siamo tipi con un metabolismo piu’ risparmiatore o dispendioso, che tendono cioe’ a bruciare piu’ o meno carboidrati, c’e’ un’importante sentinella, l’ormone glp1. Un nuovo studio pubblicato su Obesity e condotto dall‘Universita’ di Pisa presso l’ente di ricerca NIH negli Stati Uniti ha indagato il ruolo di questo ormone, quantificando per la prima volta le variazioni di concentrazione nel sangue in risposta una dieta ipercalorica ad alto contenuto di carboidrati. La sperimentazione ha riguardato 69 soggetti che hanno ingerito circa 4000 kilocalorie (ossia il doppio rispetto alla dieta normocalorica) nell’arco di 24 ore e che sono stati quindi monitorati in una camera metabolica per misurare il dispendio energetico e la risposta termogenica alla dieta. Da una stima dai risultati e’ emerso che, a parita’ di carboidrati ingeriti, le calorie bruciate dall’ossidazione dei carboidrati possono variare fino a 500 kcal/giorno a seconda del metabolismo di ogni individuo.



“Abbiamo scoperto che gli individui che sono riusciti a ossidare piu’ carboidrati quando sottoposti ad una dieta ipercalorica ad alto contenuto di carboidrati erano anche quelli che sono riusciti ad aumentare maggiormente la concentrazione nel sangue dell’ormone glp1“, spiega Paolo Piaggi, docente di bioingegneria al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Universita’ di Pisa e autore senior dello studio. L’ormone glp1, rilasciato nella circolazione sanguigna proprio in base a quanto noi mangiamo, stimola infatti il pancreas a produrre insulina: di conseguenza le cellule, in particolare quelle dei muscoli, riescono ad ossidare, cioe’ bruciare, piu’ carboidrati. “Identificare l’ormone glp1 come biomarker del profilo metabolico – aggiunge Piaggi – ci avvicina sempre di piu’ ad una medicina personalizzata e di precisione nell’ambito della ricerca sull’obesita’, questo in prospettiva potra’ semplificare la definizione dei profili metabolici, che potra’ avvenire con un semplice esame del sangue, senza ricorrere come oggi, a procedure piu’ complesse come quelle che vengono condotte all’interno di una camera metabolica”.