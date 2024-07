Ricerca, studi su celiachia e dermatite: bando Aic da 450mila euro

Aic – Associazione Italiana Celiachia lancia il Bando di ricerca “AIC Investigator Grant – Call for Proposals 2024” con l’obiettivo di finanziare i migliori progetti di ricerca scientifica su celiachia, dermatite erpetiforme e sensibilità al frumento non celiaca e migliorare le conoscenze sulla malattia. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è il 5 settembre 2024.

Il bando è destinato a ricercatori senior altamente qualificati con comprovata competenza e prevede un finanziamento complessivo di 450.000 euro. Dal 2013 Aic sostiene la migliore ricerca scientifica in Italia su celiachia e dermatite erpetiforme, valutata da ricercatori internazionali (Peer Reviewers) mediante un metodo che garantisce una valutazione tra pari indipendente, oggettiva e trasparente. Ad oggi, grazie a una parte importante dei fondi del 5×1000, Aic ha investito circa 4 milioni di euro in oltre 30 progetti scientifici, che hanno prodotto più di 70 pubblicazioni su riviste internazionali. Nel corso degli anni, l’Associazione Italiana Celiachia ha costantemente implementato il suo impegno nell’attività di promozione e finanziamento della ricerca di qualità internazionale, svolta nell’ambito di tutte le discipline medico scientifiche e food-tech, con i primari obiettivi di miglioramento della diagnosi, prossimità alla cura e miglioramento della qualità della vita dei pazienti. I progetti di ricerca AIC – incentrati su genetica, immunologia, prevenzione, food technology, clinica – sono finanziati attraverso due tipologie di bandi nazionali: i Bandi Fellowship che supportano la formazione dei medici e dei ricercatori di domani, e i Bandi Investigator Grant destinati a ricercatori senior, con affermata esperienza nel campo. “L’impegno dell’Associazione Italiana Celiachia nei confronti della ricerca scientifica è cresciuto negli anni e rispecchia ciò in cui crediamo: fare ricerca che abbia un comprovato impatto sociale e diffondere i risultati ottenuti dagli studi, non solo nella comunità scientifica e la classe medica, ma mettendoli al servizio dei pazienti celiaci attraverso una serie di iniziative istituzionali, come il Convegno Scientifico annuale, il magazine Celiachia Notizie, il coinvolgimento diretto delle 21 AIC territoriali associate, e tutti i nostri canali di comunicazione”, afferma Rossella Valmarana, Presidente di Aic.