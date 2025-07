Ricerca sul cancro, asse Napoli-Usa: via all’intesa Shro-Scuola superiore meridionale per gli studi oncologici

È stato siglato un accordo di collaborazione scientifica e formativa tra la Scuola Superiore Meridionale (Ssm) e la Sbarro Health Research Organization (Shro), istituto di ricerca internazionale con sede a Philadelphia, fondato e diretto dal professor Antonio Giordano. L’intesa, che coinvolgerà studenti e dottorandi, segna un passo importante nella costruzione di un asse accademico tra Napoli e gli Stati Uniti, con particolare attenzione ai settori dell’oncologia molecolare e della medicina genomica.

“Gli accordi di collaborazione tra Shro e Ssm rappresentano un importante progresso nel percorso della Scuola Superiore Meridionale di rendere sempre più ricca ed efficace, anche sul piano dell’internazionalizzazione, la propria offerta formativa» – ha dichiarato il professor Arturo De Vivo, responsabile della Ssm -. L’interazione riguarda in particolare gli allievi delle Scienze chimiche e biomediche e i dottorandi di Genomic and Experimental Medicine e di Clinical and Translational Oncology, ma l’obiettivo è estendere queste relazioni anche alle altre aree scientifiche della Scuola”.

“Questa sinergia consolida il ruolo della ricerca come ponte tra Paesi e generazioni – ha commentato il professor Antonio Giordano – e ribadisce la nostra missione: formare giovani ricercatori capaci di affrontare le sfide della medicina del futuro. La Scuola Superiore Meridionale è un centro d’eccellenza e punto di riferimento per tanti giovani; con questo accordo si aprirà ancor di più allo scambio internazionale del sapere scientifico”.

Soddisfazione anche da parte del vicepresidente della SHRO, Giancarlo Arra, che sottolinea: “Il valore transnazionale di questa collaborazione dimostra quanto sia strategico investire nella cooperazione tra istituzioni accademiche, sia per accelerare il progresso scientifico che per offrire opportunità concrete ai talenti emergenti”.

L’accordo prevede attività congiunte di ricerca, scambi di studenti e docenti, oltre che l’avvio di progetti interdisciplinari tra Napoli e Philadelphia.