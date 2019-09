Ricerca sul cancro: Fondazione Pascale, intesa a Pechino. In arrivo 500 specialisti cinesi a Napoli

Siglato a Pechino un nuovo accordo con l’istituto nazionale tumori Fondazione Pascale di Napoli. Nei prossimi 3 anni altri 500 specialisti cinesi – che si aggiungono ai 300 che già hanno frequentato le corsie dell’Irccs – affiancheranno i medici e ricercatori napoletani. Ricercatori, chirurghi, radioterapisti, clinici a singoli gruppi approderanno a Napoli, dal prossimo dicembre e fino a tutto il 2022, grazie al nuovo accordo siglato lo scorso 27 agosto dal direttore della Radioterapia Paolo Muto, su delega del direttore generale dell’Irccs partenopeo, Attilio Bianchi e dalla direttrice del Temc (International emergency managemet society medical committee) Chen Ran. Ma quali sono i termini della nuova joint venture? Diversi e su più fronti. Dal potenziamento della cooperazione internazionale in ambito medico, tramite programmi di educazione selettiva e condivisione di esperienze in ambito clinico, fino alla formazione e alla promozione della ricerca in management sanitario, si legge in una nota. Se il livello sanitario italiano resta ai primi posti nella scala mondiale di valutazione per efficienza di diagnosi e cure, il ruolo di compartecipazione dei camici bianchi della Cina serve ad implementare il bagaglio di conoscenza degli specialisti del più grande polo oncologico del Mezzogiorno. Entrambe le èquipe continueranno, infatti, a confrontarsi su metodologie di lavoro e sulla condivisione di protocolli. L’interesse della partenership è quello di ospitare anche in Cina medici italiani che possono insegnare tecniche nuove e poter affrontare casi più selezionati con le moderne tecniche chirurgiche.

“La sostenibilità e la condivisione della conoscenza in oncologia – dice il direttore Attilio Bianchi – toccano i vari sistemi sanitari nazionali, indipendentemente dai modelli. L’internazionalizzazione del Pascale rappresenta uno degli assi portanti di questa visione. Siamo orgogliosi che un’organizzazione governativa cinese ci abbia individuato come sede di training per i suoi oncologi e il rinnovo di questo accordo premia il lavoro di oltre due anni, quando l’internazionalizzazione del nostro Istituto era soltanto un’idea. Oggi la caratura internazionale del Pascale è una realtà, riconosciuta a livello planetario. Ringrazio tutti i nostri operatori che, con la loro azione quotidiana, hanno agito in maniera che i cinesi decidessero di raddoppiare. Un grazie sentito a Paolo Muto. Lo scambio di relazioni fa crescere tutti, e ci aiuta ogni giorno ad offrire sempre migliori prestazioni ai nostri pazienti”.