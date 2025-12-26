Ricerca, Super Mario contro il Burnout: vecchi videogiochi antidoto a stanchezza e cinismo

L’idraulico in tuta e lunghi baffi più famoso del mondo virtuale dei videogame. E il suo amico, il dinosauro verde. Super Mario Bros. e Yoshi potrebbero essere più che dei super ‘classici’ che hanno fatto la storia dei videogiochi. La loro influenza sembra estendersi anche alla vita reale. Secondo un nuovo studio, infatti, aiutano anche a combattere il burnout, esercitando un effetto protettivo sui giovani adulti. Come? Questi giochi familiari e amati sono in grado di stimolare il lato infantile delle persone e di aumentare la felicità. Il lavoro, pubblicato sulla rivista ‘Jmir Serious Games’, mette in evidenza in particolare la spensieratezza e il senso di meraviglia infantile suscitato dai videogame di questo tipo, e i conseguenti “benefici emotivi” con impatto sull’aumento della felicità generale, e calo del rischio di burnout. Per misurare questo impatto, il team di ricerca ha prima condotto interviste approfondite con studenti universitari e un poi fatto un sondaggio.

Gli studenti hanno descritto i giochi di Super Mario Bros. e Yoshi come incoraggianti ed evocativi di esperienze infantili spensierate. Molti hanno affermato che i giochi offrivano una pausa rigenerante dalla pressione accademica, dalle continue richieste digitali e dalla più ampia cultura del “sempre connessi” che caratterizza i giovani adulti di oggi. L’indagine ha confermato queste intuizioni. Chi ha provato una maggiore meraviglia infantile durante il gioco ha anche riportato una maggiore felicità generale. A loro volta, i giocatori più felici hanno mostrato un rischio di burnout significativamente inferiore. L’analisi ha rivelato che la felicità spiegava pienamente questo legame tra meraviglia e riduzione del burnout, non vi contribuiva solamente. Dunque, la gioia suscitata da questi giochi innesca una reazione a catena che contribuisce a promuovere il benessere emotivo. Lo studio, condotto da ricercatori dell’Imperial College di Londra e della Kyushu Sangyo University, è tra i primi a identificare la meraviglia infantile come un percorso psicologico che collega il gioco quotidiano al benessere mentale. Questa ricerca suggerisce che i giochi familiari e progettati in modo creativo possono fungere da microambienti digitali accessibili e a bassa pressione, offrendo momenti di rigenerazione emotiva. “La strada per combattere il burnout nei giovani adulti potrebbe risiedere non solo nel benessere tradizionale, ma anche nel ritrovare la gioia. Giochi come Super Mario Bros. e Yoshi potrebbero offrire un potente antidoto al cinismo e alla stanchezza tipici del burnout”, conclude l’autore Andreas B. Eisingerich.