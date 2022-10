Ricerca, svelare i segreti del cervello: dall’Ue 295 milioni per scienziati “audaci”

Quali segreti nasconde il ghiaccio che si scioglie in Groenlandia? In che modo il senso dello spazio, della gerarchia e della proprietà è cablato nel nostro cervello? A queste domande complesse tenteranno di rispondere 29 gruppi di scienziati ‘audaci’, con la ‘benedizione’ dei fondi Ue dell’European Research Council (Erc). I team di ricerca sono i destinatari dei Synergy Grants dell’Erc, “importanti sovvenzioni – si spiega in una nota – per affrontare impegnativi problemi di ricerca multidisciplinare”. “Queste nuove sovvenzioni – sottolinea Mariya Gabriel, commissaria europea per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e la Gioventù – consentiranno agli scienziati di unire le forze e seguire la loro curiosità insieme, oltre i confini delle discipline” di ciascuno. “Sono destinati ad acquisire conoscenze che ci aiuteranno a comprendere il mondo che ci circonda e ad affrontare le sfide future”. Esprime soddisfazione la presidente del Consiglio europeo della ricerca, Maria Leptin, nel vedere “più ricercatori pionieri finanziati per concentrarsi su problemi scientifici ambiziosi e complessi che richiedono modi innovativi per far avanzare le nostre conoscenze. I Synergy Grant aiutano ad attrarre talenti internazionali sia in Europa che nel mondo”. Su 360 proposte presentate in questo primo bando Erc per i Synergy Grant nell’ambito del programma Ue Horizon Europe, sono stati selezionati 29 progetti vincitori che coinvolgono 105 ricercatori principali che svolgeranno le loro ricerche in università e centri di ricerca di 19 Paesi in tutta Europa e oltre. Il finanziamento di 295 milioni di euro aiuterà questi gruppi di 2-4 ricercatori a riunire competenze, conoscenze e risorse complementari in un unico progetto ambizioso. I Paesi in cui ha sede il maggior numero di questi principal investigator sono la Germania (23 ricercatori principali su 14 progetti), la Francia (22 su 15 progetti) e Israele (7 su 4 progetti). Cinque sono i ricercatori principali che hanno sede in un ateneo o centro in Italia. E 16 avranno sede negli Stati Uniti, in Australia, nel Regno Unito o in Svizzera. Le borse, ciascuna del valore di circa 10 milioni di euro, contribuiranno a creare circa 1.000 posti di lavoro per borsisti post-dottorato, dottorandi e altro personale nei gruppi di ricerca dei beneficiari.