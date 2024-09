Ricerca, tecnologie e chip quantistici: Bruxelles lancia il bando da 65 milioni

La Chips Joint Undertaking (Chips JU) ha aperto bandi per sostenere iniziative di ricerca e innovazione sui semiconduttori. Si tratta del primo bando di questo tipo nelle tecnologie quantistiche – spiega la Commissione europea – per aumentare gli investimenti nelle tecnologie di frontiera, in particolare nei chip quantistici per l’informatica e la rilevazione. Si prevede che il finanziamento Ue per questo bando di 65 milioni di euro sara’ eguagliato dagli stati partecipanti della Chips Ju. Ciò fa parte dei 200 milioni di euro di investimenti Ue nei chip quantistici previsti dalla Chips Ju nei prossimi tre anni. Il bando seleziona progetti per lo sviluppo e la produzione di tecnologie quantistiche per migliorare l’innovazione in Europa e spianare la strada alla creazione di una filiera di produzione per i chip quantistici in Europa. Le applicazioni nel mondo reale includono la risoluzione di complessi problemi di ottimizzazione nella logistica e nella gestione della filiera, l’accelerazione della scoperta di farmaci tramite simulazioni molecolari, il potenziamento della sicurezza informatica con metodi di crittografia avanzati e il miglioramento degli algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico. La scadenza per la presentazione delle proposte per questi bandi è il 21 gennaio 2025.