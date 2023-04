Ricerca, Tigem premiato per la terza volta: a Ballabio e Auricchio, docenti della Federico II, 2,5 mln di euro

Advanced Grant, si conferma nuovamente l’eccellenza nella ricerca sulle malattie genetiche rare di Fondazione Telethon e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Assegnati per la terza volta dall’European Research Council (ERC) due Advanced Grant ai ricercatori del Tigem di Pozzuoli Andrea Ballabio, direttore dell’Istituto e unico in Italia ad aver vinto 3 Advanced Grants, e Alberto Auricchio, coordinatore dell’area di Terapia molecolare, di 2,5 milioni di euro ciascuno, entrambi professori dell’Ateneo federiciano.

Gli Erc Advanced Grant sono i finanziamenti più consistenti assegnati dallo European Research Council e hanno un valore fino a 2,5 milioni di euro per 5 anni, caratteristica che li rende non solo difficili da ottenere, ma anche molto prestigiosi. Quest’anno, su 1.647 progetti presentati, solo 218 hanno ottenuto un finanziamento, il 13,2%. In particolare, gli studi dei vincitori si concentreranno sui progetti Incantar diretto da Andrea Ballabio, ed Expedite, diretto da Alberto Auricchio.

Incantar studierà un gruppo di malattie genetiche ereditarie, quali la sindrome di Birt-Hogg-Dubé e la sclerosi tuberosa, caratterizzate da un rischio aumentato di sviluppare tumori, quali ad esempio tumori renali e cerebrali. Il progetto mira a identificare i meccanismi con cui si sviluppano i tumori, nuovi bersagli terapeutici e nuovi farmaci per trattare questo tipo di tumori, così come per altri tipi di cancro. Expedite si concentrerà invece sullo studio di nuove piattaforme di terapia genica, basate sull’editing genetico, che permettano di superare alcuni limiti di quella attuale, ampliando così lo spettro di malattie, genetiche e non, trattabili con la terapia genica.

In media, ogni anno ottengono il finanziamento solo il 10% dei ricercatori che partecipano ai principali bandi ERC (starting, consolidator o advanced). Non solo: di questo gruppo ristretto di scienziati di valore, meno dell’1% è riuscito a ottenere tre finanziamenti come è successo ad Andrea Ballabio e Alberto Auricchio. In particolare, quest’anno su cinque progetti vinti in Italia nell’ambito delle Scienze della Vita, due sono stati ottenuti da docenti della Federico II e saranno svolti presso l’Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli. Da sottolineare che in Italia, considerate tutte le aree (Life Sciences, Physical Sciences and Engineering, Social Sciences and Humanities) e tutte le tipologie di grants (Starting, Consolidator, e Advanced), oltre a Ballabio ed Auricchio solo altri 3 ricercatori hanno vinto 3 Erc grants.