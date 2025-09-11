Ricerca, torna “Mad for Science”: montepremi di 200mila euro

Dieci edizioni, centinaia di progetti e oltre un milione e mezzo di euro complessivamente investiti per trasformare i laboratori scolastici in luoghi di ricerca e sperimentazione. Mad for Science, il concorso promosso dalla Fondazione Diasorin Ets e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come progetto di valorizzazione delle eccellenze, torna nel 2025-26 per coinvolgere ancora una volta gli studenti italiani in una sfida di ricerca scientifica e innovazione. Il tema su cui i partecipanti si confronteranno sarà “Risorse naturali e Salute. Come la ricerca biotecnologica ci aiuta a salvaguardare persone e ambiente”, con progetti che potranno riguardare risorse energetiche, biologiche e ambientali. Le scuole dovranno sviluppare cinque esperienze sperimentali, in collaborazione con almeno un ente scientifico, per dimostrare come la scienza, e in particolare le biotecnologie, possano trovare soluzioni per la tutela della salute umana e dell’ambiente. “Siamo orgogliosi di celebrare la decima edizione di Mad for Science. In questi anni il concorso è cresciuto costantemente, coinvolgendo scuole da tutta Italia e creando un ponte virtuoso tra il mondo dell’istruzione e quello della ricerca. Il nostro obiettivo è continuare a ispirare le nuove generazioni, affinché conoscano, comprendano e apprezzino il valore della scienza, indipendentemente dal percorso professionale e di studi che sceglieranno” spiega Francesca Pasinelli, Presidente della Fondazione Diasorin. Le iscrizioni sono aperte fino al 27 novembre sul sito https://madforscience. fondazionediasorin.it/. Le 50 proposte selezionate nella prima fase avranno tempo fino al 26 marzo 2026 per sviluppare il progetto completo. Il 7 maggio 2026 saranno annunciati gli otto finalisti, che parteciperanno alla sfida finale entro la fine di maggio. Il montepremi complessivo è confermato in 200.000 euro: alla scuola vincitrice andranno fino a 75.000 euro per l’implementazione del laboratorio scientifico e i materiali di consumo per cinque anni; 45.000 euro alla seconda classificata e 30.000 euro alla terza.