Ricerca, tre algoritmi per la salute del cuore: l’Italia guida un team internazionale

Tre algoritmi per leggere il futuro del cuore con lenti diverse: una capace di predire quello che può accadere a chi non ha mai avuto problemi cardiaci, l’altra per prevedere le sorti di chi ha avuto un infarto o ictus, l’altra ancora per monitorare da vicino i malati di scompenso cardiaco grave. Sono i nuovi modelli predittivi descritti sullo ‘European Heart Journal’, sviluppati da un gruppo di scienziati internazionali coordinati, tra gli altri, da Emanuele Di Angelantonio, direttore del Centro di Health Data Science dello Human Technopole (Ht) di Milano. Questi strumenti, basati su algoritmi statistici avanzati – spiegano da Ht – risultano particolarmente rilevanti in un contesto in cui lo scompenso cardiaco rappresenta una delle condizioni cliniche più diffuse e in crescita a causa dell’invecchiamento della popolazione, del diabete, dell’obesità e della maggiore sopravvivenza dopo infarti e ictus. I numeri parlano chiaro: nel mondo oltre 60 milioni di persone convivono con lo scompenso cardiaco, di cui circa 800mila in Italia con 80mila nuovi casi all’anno. Capire in anticipo chi è più vulnerabile, e in quale fase del proprio percorso clinico, significa poter intervenire prima, in modo più mirato e con trattamenti più efficaci. Le ricerche si inseriscono nel più ampio Flagship Research Programme di Human Technopole, dedicato alle malattie cardiovascolari e metaboliche, di cui Di Angelantonio è co-coordinatore. Un’iniziativa strategica che mira a comprendere i fattori genetici, ambientali e di stile di vita alla base delle patologie del cuore e del metabolismo, riferisce Ht. Nello specifico, i 3 ALGORITMI sono pensati per affrontare altrettanti momenti del percorso clinico: dal rischio silenzioso nelle persone senza precedenti problemi cardiaci, al rischio aggiuntivo nei pazienti con diagnosi già note come coronaropatie, fino alla complessità di chi vive con scompenso cardiaco a frazione di eiezione preservata (HFpEF), una condizione in cui il cuore si contrae normalmente, ma è troppo rigido per riempirsi di sangue. L’analisi di vaste raccolte di dati clinici provenienti da collaborazioni internazionali consente di stimare con precisione la probabilità che una persona sviluppi scompenso cardiaco nei prossimi anni, utilizzando informazioni semplici e disponibili nella pratica quotidiana come età, pressione arteriosa, presenza di diabete o la funzionalità renale. “Lo scompenso cardiaco – afferma Di Angelantonio – può iniziare molto prima dei sintomi e presentarsi in modi diversi a seconda della storia clinica di ciascun individuo. Con questi 3 modelli forniamo strumenti basati su dati solidi, facili da usare e applicabili lungo l’intero arco della malattia, dalla prevenzione alle forme più avanzate. Costruiti e validati su popolazioni numerose e diversificate, dimostrano il valore della scienza dei dati nella salute pubblica, aiutando a individuare precocemente i pazienti più a rischio e a guidare scelte terapeutiche più mirate”. Commenta Marino Zerial, direttore Ht: “Questi studi rappresentano un esempio concreto di come Human Technopole utilizzi metodi avanzati di analisi dei dati per trasformare grandi raccolte di informazioni cliniche in strumenti utili per la medicina e la salute pubblica. Esemplificano la missione di Human Technopole e delle sue linee strategiche di ricerca, tra cui il Flagship Research Programme sulle malattie cardiovascolari e metaboliche, che punta a sviluppare nuovi strumenti di prevenzione e medicina personalizzata per alcune delle principali patologie croniche”.