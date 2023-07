Ricerca, via al bando da 10mila euro per gli scienziati under 40

Prende il via oggi, in occasione della settimana dedicata alla, ilrivolto aimpegnati nella ricerca sulla sclerodermia giovanile, patologia di cui soffriva il bimbo al quale è intitolato il riconoscimento. Il Bando, promosso da(Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare) con il supporto scientifico di(Società italiana di reumatologia pediatrica), mette in palio un totale di 10mila euro che verranno assegnati a due progetti di ricerca vincitori durante la cerimonia di premiazione in programma a Firenze in occasione del Congresso nazionale Reumaped (16-18 novembre). Alessio era un bambino di 10 anni con un’irrefrenabile voglia di vivere. Alla sua tenera età – lo ricorda una nota – era già attivo in Apmarr, volontario dell’associazione, e nella sensibilizzazione sulle patologie reumatiche. Insieme alla cantante Alessandra Amoroso fu protagonista del video ‘Semplicemente Guardarli’. Il piccolo aveva un desiderio speciale: sognava una cura per la sua malattia. Scriveva in un tema scolastico di voler “diventare milionario” e con i suoi soldi “far andare avanti la ricerca e trovare farmaci più adatti della odiosa puntura”. Alessio ci ha lasciati nel 2014, ma grazie ai suoi genitori, alla sua famiglia, agli amici e ad Apmarr il suo sogno, affidato ai fogli di un quaderno, si è trasformato in un Bando per la ricerca sulla sclerodermia giovanile sia sistemica sia localizzata. I due progetti più meritevoli verranno selezionati dagli esperti componenti del board scientifico di Reumaped. I giovanidi età pari o inferiore a 40 anni sono dunque invitati a partecipare al Bando inviando la loro candidatura, completa di tutte le informazioni richieste, entro il primo ottobre 2023 esclusivamente via