Ricerca, via al piano da 600 milioni per riportare gli scienziati in Italia

“Abbiamo una serie di progetti e finanziamenti per cercare di riportare ricercatori in Italia e dare a chi e’ in Italia la possibilita’ di avere maggiori finanziamenti per la ricerca, piu’ liberta’ e una carriera che si possa capire dove porta”. Lo ha dichiarato la ministra dell’Universita’ e della ricerca, Maria Cristina Messa, dopo aver partecipato al Consiglio Ue Competitivita’ a Bruxelles. Tra le azioni citate da Messa c’e’ “il Fondo italiano per la scienza” che “servira’ a tenere in Italia i ricercatori che vogliono fare ricerca di base”. Il Governo agira’ anche con lo stanziamento di “600 milioni dedicati ai giovani” che siano “o vincitori di Erc (bandi dello European research council, ndr) che possiamo attrarre in Italia, di bandi ‘Marie Curie’ o anche ricercatori che hanno vinto” un bando di ricerca “ma che non hanno avuto il finanziamento perche’ i fondi sono finiti”. La ministra ha inoltre confermato l’impegno sul divario di genere. “Oltre ad avere i dati” sul fenomeno “nelle carriere e nella partecipazione delle donne a una serie di progetti”, ha spiegato, occorre mettere in campo “delle azioni vere e proprie”. Una di queste verra’ annunciata a breve con “le linee guida su come partecipare ai bandi del Recovery plan sulla ricerca” nelle quali “inseriremo dei punti in modo che istituzioni che partecipano” siano in grado di dimostrare “di aver affrontato ed essere consapevoli delle questioni di genere, sia avendo fatto un bilancio di genere che un piano per recuperare il gap”.