Ricercatori d’eccellenza, Horizon Erc 2020: contributi fino a 150mila euro

E’ stato pubblicato ufficialmente il nuovo bando Horizon 2020 Erc 2020 Proof of Concept, che mira a massimizzare il valore della ricerca di eccellenza che l’Erc finanzia, finanziando ulteriori attività per verificare il potenziale di innovazione di idee derivanti da progetti finanziati Erc.

Le sovvenzioni sono dunque dirette ai Principal Investigators le cui proposte sono state già finanziate nel programma Erc.

Il contributo finanziario sarà pari ad un massimo di 150.000 euro per un periodo di 18 mesi.

Il bando prevede 3 scadenze: 21 gennaio 2020; 23 aprile 2020; 17 settembre 2020.