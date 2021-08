Ricercatori della Federico II vincono la challenge di LivDet2021: i più bravi a scoprire impronte false

Primo posto nella challenge ‘Liveness Detection in Action’ di LivDet2021 per il team formato dagli ingegneri Domenico Mattiello, Michela Gravina e Antonio Galli, coordinati dell’ingegnere Stefano Marrone e diretti dal professore Carlo Sansone, membri del gruppo Picus del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione – Dieti dell’Università Federico II di Napoli. LivDet è una competizione biennale internazionale, aperta ad aziende e Università, focalizzata sull’individuazione di impronte digitali contraffatte. Quella di quest’anno è stata l’edizione con più team partecipanti (23), provenienti da Italia, Germania, Repubblica Ceca, Usa, Corea del Sud e Cina. La challenge vinta dal team federiciano riguardava la realizzazione di un algoritmo per l’individuazione di impronte digitali contraffatte all’interno di un sistema di autenticazione basato su biometrie. La soluzione è stata presentata alla comunità scientifica il 7 agosto nel corso dell’International Joint Conference on Biometrics (Ijcb), la più importante conferenza internazionale nell’ambito dei sistemi biometrici, sponsorizzata congiuntamente dallo IAPR (International Association for Pattern Recognition) e dall’Ieee Biometrics Council.