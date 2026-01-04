Ricercatori, formazione e mobilità: più di 105 milioni per programmi di dottorato

È aperto il bando Msca Cofund 2026, con una dotazione complessiva di 105,5 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi di dottorato e post-dottorato dedicati alla formazione, alla mobilità e allo sviluppo di carriera dei ricercatori. Le proposte possono coprire qualsiasi disciplina scientifica oppure concentrarsi su ambiti specifici, in particolare se collegati alle strategie di specializzazione intelligente a livello regionale o nazionale.

Cofund offre a organizzazioni pubbliche e private l’opportunità di creare nuovi programmi o rafforzare iniziative esistenti, attirando talenti internazionali attraverso schemi di finanziamento che coprono una parte significativa dei costi. I beneficiari devono integrare il contributo europeo con risorse proprie, con una forte attenzione alle sinergie con i fondi della politica di coesione.

Il bando sostiene due tipologie di programmi: programmi di dottorato, orientati alla formazione alla ricerca e al conseguimento del titolo di dottore di ricerca; programmi post-dottorato, dedicati a borse individuali di formazione avanzata e sviluppo di carriera per ricercatori postdoc.

Possono candidarsi singole organizzazioni stabilite in Stati membri dell’UE o in Paesi associati a Horizon Europe, con la possibilità di coinvolgere partner aggiuntivi – come università, enti di ricerca, autorità pubbliche o imprese – per attività di reclutamento, formazione e mobilità dei ricercatori.

Il programma promuove l’adozione delle best practice MSCA, garantendo elevati standard di selezione e condizioni di lavoro di qualità. I progetti finanziati dovranno integrare principi chiave come eccellenza scientifica, open science, parità di genere, etica, comunicazione dei risultati e qualità della supervisione, contribuendo a rafforzare l’attrattività dei sistemi di ricerca europei e il loro impatto socio-economico.

La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata all’8 aprile 2026.