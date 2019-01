Ricercatori e startupper italiani all’estero, nuovo bando della Farnesina

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) promuove la terza edizione del Premio per ricercatori e “startupper” italiani all’estero.

Il riconoscimento, destinato ai talenti italiani che si dedicano con successo alla ricerca e all’innovazione, si articola in due categorie: l’ “Italian Bilateral Scientific Cooperation Award”, rivolto a eminenti scienziati italiani che nello svolgimento di attività di ricerca all’estero abbiano dato un contributo di rilevanza nel settore della scienza e della tecnologia, promuovendo i rapporti di collaborazione scientifico-tecnologica dell’Italia con l’estero e con le organizzazioni internazionali; il Premio “L’innovazione che parla italiano”, quale riconoscimento dell’alto valore innovativo di Start up Tecnologiche che operano all’estero e fondate da cittadini italiani. Il termine per la presentazione delle candidature è il 1 Febbraio 2019.

Il premio, che consisterà in una medaglia e in un diploma del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, verrà successivamente conferito a Roma in occasione della Conferenza degli Addetti Scientifici in servizio presso la rete delle Ambasciate italiane nel mondo.