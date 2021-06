Ricercatrici e imprenditrici innovative: aperte le candidature per il WLP dell’Eic

Sono aperte le candidature al nuovo Women Leadership Programme (WLP), promosso dall’European Innovation Council per offrire un programma di mentoring, miglioramento delle competenze e networking per le donne imprenditrici e ricercatrici nei progetti sostenuti dall’EIC. In particolare, il programma sosterrà 50 donne imprenditrici e ricercatrici che riceveranno formazione su misura e avranno la possibilità di lavorare con mentor personali e coach per definire e seguire le proprie strategie di business. Possono candidarsi solo donne partecipanti a progetti finanziati dall’EIC nell’ambito dei programmi Accelerator, Pathfinder e loro predecessori nell’ambito dell’EIC Pilot.

Il lancio di questo bando segue la pubblicazione del nuovo Statement on Gender & Diversity da parte dell’EIC pilot Advisory Board che esorta l’EIC e tutti gli attori dell’innovazione a intraprendere azioni immediate per raggiungere una rappresentanza equilibrata di donne e uomini lungo l’intera catena dell’innovazione.

La scadenza per partecipare al Women Leadership Programme è il 2 luglio 2021.