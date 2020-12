Ricette a base di caffè per la colazione, l’aperitivo e il dopocena: in rete il ricettario di Kamo

Vacanze natalizie in lockdown: un’atmosfera irreale, quasi inaccettabile per coloro che da sempre trascorrono questo queste feste in viaggio, raggiungendo mete marine lontane all’ombra di palme esotiche o località ad alta quota, per attendere, tra montagne innevate, alla pratica degli sport invernali.

Al fine di sconfiggere il “nemico invisibile” che da un anno ci costringe a condurre un tipo di vita che non ci appartiene, l’ultimo Dpcm emanato poco prima di Natale, ha reso tutta l’Italia “zona rossa” con misure restrittive di spostamento per gli italiani, costretti a trascorrere le loro vacanze nelle proprie abitazioni. Come allietare, allora, i giorni di festa che vengono passati in cucina a confezionare prelibate pietanze e sperimentare idee culinarie originali?

Cucinando, ad esempio. Ecco “In cucina Kamo”, opuscolo lanciato da Caffè Kamo che propone cinque ricette tradizionali rivisitate in chiave light. Gli ingredienti? Una buona dose di creatività, propria di cinque bravissime food blogger, il desiderio di sperimentare nuove gustose ricette dolci e salate al gusto di caffè, il tocco speciale della miscela Kamo Tolima 100% Arabica.

Si parte dal mattino, con il “Plumcake agli albumi e caffè”, consigliato anche per un break pomeridiano; in questo dolce al posto le uova intere sono state sostituite dagli albumi, e al posto del classico burro troviamo l’olio di semi di arachide.

Per un breakfast light o per un fine pasto leggero, Caffè Kamo consiglia il “Tiramisù Fit”, in cui ai classici savoiardi si preferiscono le fette biscottate, mentre in sostituzione del mascarpone viene consigliato più leggero yogurt.

Molto divertente l’idea suggerita da Caffè Kamo per l’aperitif time quale le “Girelle di brisèe al caffè con zucca e stracchino” confezionate con pasta brisèe al Caffè Kamo Tolima 100% Arabica ed una farcitura con polpa di zucca e stracchino.

Per il dopo cena, Caffè Kamo consiglia due “dolci al cucchiaio”: “Cupolette al tiramisù” e “Semifreddo al gusto di Kamo Tolima” entrambi realizzati, ovviamente, con Caffè Kamo Tolima 100% Arabica, due preparazioni semplici, gustose e di grande effetto.

Il ricettario “In Cucina con Kamo”, in versione integrale sarà disponibile a partire da oggi 29 dicembre on line sul sito www.caffekamo.it e sui canali social.