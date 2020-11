Ricette a base di castagne: si chiude la gara promossa da Vesuvio’s Shadow, #InsiemeperilTerritorio e Carnevale Princeps Irpino

Il contest nazionale “La Castagna”, promosso da Vesuvio’s Shadow, #InsiemeperilTerritorio e Carnevale Princeps Irpino, è in dirittura di arrivo.

Supporter della sfida a colpi di ricette, è la rinomata azienda agricola irpina di alta qualità “Giovanni Tedesco” specializzata nella produzione di castagne biologiche Igp di Serino, che omaggerà i vincitori con confezioni premio del suo ricercato prodotto di altissima qualità, conosciuto ed apprezzato dai più fini intenditori.

Dal primo al dessert, pizza e panini inclusi, via libera alla creatività ai forni e ai fornelli sul tipico marrone, prelibato protagonista dell’autunno boschivo.

Quale sarà la proposta golosa più gradita al pubblico e alla giuria tecnica?

Per partecipare, basta andare sulla pagina facebook del blog e pubblicare nei commenti del post principale del contest, una fotografia con la descrizione della propria specialità (entrée, antipasto, primo, secondo, contorno, predessert, dolce, pizza, panino, ecc). L’importante è che contenga la castagna tra gli ingredienti principali: condizione indispensabile!

Il termine del contest è fissato alle ore 20 del 30 novembre 2020.

Le foto con le descrizioni verranno pubblicate nell’apposito album dedicato al contest, sulla pagina Facebook “Vesuvio’s Shadow”, per essere visionate da tutti e votate.

Sarà proclamato vincitore chi raggiungerà il maggior numero di like (o reazioni), in più il voto (da 1 a 100) degli esperti della qualificata Giuria tecnica formata da: Teresa Lucianelli (giornalista professionista enogastronomica); Rosalia Ciorciaro (biologa nutrizionista e docente di Scienze alimentari); Rosario Scavetta (direttore responsabile di New Media Magazine); Valerio Giuseppe Mandile (chef d’eccellenza da location pluristellate e giornalista gastronomico); Ersilia Cacace e Francesca Pace (foodblogger).

Il “Premio della Critica” è destinato invece a chi avrà il più alto punteggio attribuito complessivamente da tutti i componenti della Giuria.

I soggetti impegnati nell’iniziativa, sono tutti particolarmente attivi sul territorio campano e sono concordi nel volere “promuovere le iniziative e le eccellenze della Campania Felix e sollecitare la creatività dei partecipanti al contest, ai forni e ai fornelli, per celebrare l’italianità nel Mondo, con un piatto significativo a base di un ingrediente rappresentativo della tradizione regionale campana”.

Vesuvio’s Shadow, è un seguito blog, nato da un’idea del foodblogger Mario D’Acunzo di Ercolano, città del Vesuviano, in provincia di Napoli, da cui parte questo contest sulla castagna. Fa seguito a quello dedicato alla Pizza, che ha già registrato una significativa adesione da parte di followers distribuiti sull’intero territorio nazionale italiano, che hanno partecipato con originali ricette. Il blog è specializzato nell’eno-food e riporta comunicati, articoli e note, corredati da foto, oltre che strettamente di settore, pure inerenti ad altri argomenti attinenti a campi ad esso vicini e a servizi aggiuntivi. Semplice nell’esposizione, facile da leggere, immediato, è seguito a livello nazionale sia dagli addetti al settore che dagli appassionati del buon mangiare e del buon bere e dai buongustai, come pure da tanti utenti alle prime armi in cucina, animati da costruttivi propositi e armati di tanta buona volontà. Un ausilio pratico e di veloce consultazione, indirizzato a tutti, così come proprio a tutti, senza alcuna esclusione, è aperto questo contest.

#InsiemeperilTerritorio, nota e apprezzata rassegna itinerante enogastronomica, artistica, culturale e scientifica di eccellenza, vanta una Squadra solidale composta da famosi chef, maestri pizzaioli panificatori e pasticcieri, operatori della migliore ospitalità, stimati produttori, fini sommelier, esperti enogastronomi, illustri medici e biologi nutrizionisti, valenti artisti nel campo della musica, della canzone, del teatro e del cinema, della pittura e della scultura, couturier, art director, hair stylist e make-up artist, ecc.. #InsiemeperilTerritorio è legata a “Salute, Alimentazione e Bellezza: tutto quello che molti non sanno”, altra rassegna in gemellaggio, “ideata per diffondere la cultura del mangiare e del bere buono e sano”. Entrambe con format originali, sono state create e vengono promosse da svariati anni dalla giornalista Teresa Lucianelli, specializzata nel settore enogastronomico e autrice di migliaia di articoli specifici, special e servizi televisivi.

Il Carnevale Princeps Irpino, riunisce le diverse espressioni artistico-culturali storiche carnascialesche del territorio della verde Irpinia, e promuove la conoscenza di ogni singolo carnevale, evidenziandone l’identità, la specificità e le origini antichissime, che lo rendono unico. Tra i suoi obiettivi, quello di preservare la tradizione e allo stesso tempo valorizzarla e diffonderla, anche creando una microeconomia sui territori.

Aderiscono al Carnevale Princeps Irpino:

Zeza di Mercogliano, Mascarata di Serino, Zeza di Capriglia Irpina, rappresentanze del Carnevale di Montemarano e del Carnevale di Castelvetere sul Calore, Ballo O’Ntreccio di Forino, Ballo O’Ntreccio Junior e Majorettes I.C. di Forino, Laccio d’Amore e Quadriglia Lauretana, Fonte Nova Folk, Quadriglia I.C. Benedetto Croce, ‘E Picciapagliari con Quadriglia di Marzano, Quadriglia e Laccio d’Amore di Quindici, Quadriglia e N’Trezz di Pago, Borgo Carnevale ‘A Zeza co’ ‘Ntreccio, Borgo di Montoro, La Fanfara di Santa Lucia di Serino, curata dalla Pro loco di Santa Lucia. Queste distintive espressioni territoriali rappresentano e testimoniano, nell’unione e nel rispetto reciproco delle proprie individualità, con l’aggregante direzione artistica di Roberto D’Agnese, lo straordinario patrimonio artistico-culturale del Carnevale dell’Irpinia.