Ricette di gastronomia e poesie online, evento promosso dalla Camera di commercio italiana in Spagna

“Promuovere l’autentica gastronomia italiana attraverso una proposta dedicata a tutti gli amanti della cucina del Belpaese”. E’ l’obiettivo dell’evento virtuale “The Authentic Italian Table”, organizzato giovedì 17 giugno, alle ore 12,30, dalla Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (Ccis). In particolare, prosegue la nota, “lo chef Alessandro Cresta e l’attore e scrittore Fabio Bussotti saranno i protagonisti di un originale showcooking letterario. Un autentico viaggio gastronomico tra sapori e poesia, dove alcuni tra i prodotti emblematici della tradizione culinaria italiana, come il Provolone e il Parmigiano Reggiano, il prosecco di Valdobbiadene e il riso carnaroli, saranno esaltati dalla destrezza dello chef e dai versi poetici recitati per l’occasione dall’attore”.

L’evento (che si terrà in lingua spagnola) può essere seguito in diretta attraverso la piattaforma virtuale della Ccis, e possono essere scaricati sia la ricetta che i testi dei versi scelti per l’occasione.

The Authentic Italian Table è un evento che fa parte del progetto “True Italian Taste”, per la valorizzazione del prodotto italiano autentico nel mondo. Tale progetto è finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e gestito da Assocamerestero.

Note biografiche

Alessandro Cresta: milanese di origine, è cresciuto in Lunigiana, nel nord della Toscana, cosa che lo ha portato a sviluppare la sua passione per la cucina di questa regione. Ha più di 20 anni di esperienza come chef tra Italia e Spagna, avendo lavorato anche a fianco di Sergi Arola e collaborato con diversi ristoranti a Madrid e Milano. Uno dei suoi principali obiettivi è far conoscere i sapori della sua terra, la Toscana, e la sua tradizione, attraverso l’innovazione e la fusione con prodotti e sapori di altri territori. Autore del libro di cucina e musica “Mo’ Better Food”, ha partecipato a diversi programmi televisivi in Spagna dedicati alla gastronomia e ha collaborato con la Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna in numerosi progetti per la promozione della gastronomia italiana.

Fabio Bussotti: attore, drammaturgo, sceneggiatore, scrittore, regista, insegnante di recitazione,si è diplomato come attore presso la Bottega Teatrale di Firenze diretta da Vittorio Gassman. Nel cinema e nelle serie TV ha lavorato con registi come Liliana Cavani, Mario Monicelli, Federico Fellini, Elie Chouraqui, Maurizio Zaccaro, Stefano Gabrini, Francesca Archibugi, Peter Del Monte, Carlo Carlei, Maurizio Nichetti, Luigi Perelli, Giorgio Ferrara, Luciano Manuzzi, Giulio Manfredonia e tanti altri.

In teatro, dopo aver debuttato con Vittorio Gassman, ha lavorato con Adolfo Celi, Alvaro Piccardi, Ermanno Olmi, Beppe Navello, Giuseppe Marini, Alessandro Gassmann, Nanni Fabbri, Roberto Cavosi, Maurizio Nichetti, Francesco Saponaro, Werner Waas, David Haughton, Guido De Monticelli, Andrea Di Bari, Carlos Martìn, Serena Senigaglia e tanti altri.

Premi: Nastro D’Argento (1989) come migliore attore non protagonista e Navicella per il film Francesco di Liliana Cavani.