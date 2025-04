Riconoscimenti, Benevento pronta a candidarsi a Capitale della Cultura 2028

“Tutto pronto per candidare la città di Benevento a Capitale della cultura 2028”. Lo rendono noto il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini. “L’obiettivo principale – spiegano il sindaco e l’assessore – è favorire un percorso concreto e sostenibile di promozione dei valori che connotano l’identità, la tradizione, la vocazione radicate nel patrimonio e nell’offerta culturale, materiale e immateriale, di Benevento e del Sannio”. “Nei primi giorni della prossima settimana, la giunta comunale presenterà le linee di indirizzo per l’avvio di un processo virtuoso e dinamico di partecipazione pubblica, diretto a sostenere, incoraggiare e valorizzare, nella più ampia coesione e convergenza di idee, la capacità progettuale e attuativa degli attori territoriali quale leva di sviluppo sinergico per integrare, in una visione d’insieme, le enormi potenzialità di crescita qualitativa e di innovazione metodologica e funzionale dell’offerta culturale, dell’inclusione giovanile, del benessere dei consociati, dell’attrattività di investimenti nei settori culturali e creativi e dell’incremento dei flussi turistici, nel quadro dell’attuazione, tra l’altro, delle strategie e degli obiettivi dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU”, concludono Mastella e Tartaglia Polcini.