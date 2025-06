ROMA (ITALPRESS) – Riconoscimento internazionale per UnitelmaSapienza, prima università telematica italiana a ottenere il massimo punteggio previsto dal sistema di monitoraggio di QS, il QS Stars Online learning. Le “cinque stelle” sono state assegnate a UnitelmaSapienza per il livello di ingaggio dei docenti con i propri studenti; per i servizi agli studenti e le tecnologie di utilizzo; per le interazioni degli studenti con l’ateneo; e per il training dei docenti nell’utilizzo degli strumenti per l’insegnamento in modalità telematica.

