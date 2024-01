Riconoscimento Ue al Campania Dih di Imperiale: A supporto dei processi di transizione digitale delle Pmi

“Dall’Europa un riconoscimento rilevante per l’EDIH P.R.I.D.E., il progetto del Campania Dih”. Così Edoardo Imperiale, CEO del Campania DIH – Rete Confindustria, capofila del Polo Europeo, commenta l’iniziativa della Commissione Europea di rilasciare il “DMA BADGE” per aver raggiunto il primo obiettivo in termini di Numero di Assessment svolti alle Aziende del territorio.

“Vengono, finalmente, riconosciuti e premiati – dice Imperiale – i servizi di assistenza tecnica del Polo Europeo diretto dal Campania Digital Innovation Hub a supporto dei processi di transizione digitale delle Pmi dell’intero tessuto produttivo regionale, attraverso l’analisi dei fabbisogni, l’individuazione delle soluzioni e l’elaborazione della strategia di accompagnamento costruita sulle singole realtà aziendali”.

“Con strumenti e servizi tecnologici, costruendo percorsi di crescita, con team di giovani esperti e di Innovation Manager, assistiamo il tessuto produttivo campano. Un’attività che implementeremo e rafforzeremo ancora, soprattutto nell’ambito delle tecnologie dell’Intelligenza Artificiale, dell’High Performance Computing (HPC) e della Cybersecurity, con l’Edih PRIDE, il Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta, tra i tredici European Digital Innovation Hub italiani finanziati dalla Commissione Europea”.