Riconquista di un primato morale: ottimo se gli italiani ne faranno buon uso

Tra tante polemiche, molte fuori luogo, a Roma si sta svolgendo la conferenza per la ricostruzione dell’ Ucraina. Una premessa: nei campi, della serie “non è vero… ma ci credo”, come suonava il titolo di un film dell’ inizio degli anni ’50 con Peppino De Filippo da quando e fino a qualche anno fa, molti scambi di vedute erano imbastiti su tale preposizione. Volendo solo rinfrescare, senza raffreddare o addirittura congelare, i bollenti spiriti di chi ha messo in piedi la Conferenza di Roma, di cui si tratta nelle righe che seguono, sarà opportuno comportarsi di conseguenza. Volendo in tal modo far uso della raccomandazione simile che, a vicenda, un contadino e i suoi colleghi usano scambiarsi tuttora reciprocamente. È riferita a quella di “non mettere il carro davanti ai buoi”. Provando a ricapitolare. Il ritorno di Roma ancora una volta allo stato di “capitale del mondo”, come già era successo quando, in età imperiale, la sua ingerenza si era estesa in latitudine e longitudine in maniera estrema, oggi continua a non trovare dissenzo la constatazione che, “tutte (o quasi) le strade portano a Roma”. Per proprietà transitiva “sui generis”, buona parte delle considerazioni positive possono essere trasposte all’ intero Paese. Valga il vero. Grazie all’attuazione del Pnrr, per la prima volta dal dopoguerra, il valore delle Opere Pubbliche cantierate sulla penisola e le isole, è il più alto di quello in ogni altro paese membro della Ue. Quasi dello stesso genere è il risultato che stanno ottenendo, diverse dalle prime ma sempre usufruendo delle agevolazione e e del sostegno finanziario combinati della Ue e della Bce, le attività delle aziende private. Una sequenza non breve di congratulazioni e complimenti deve essere rivolta da tutti gli italiani alla Ferrero per aver acquisito la partecipazione di controllo della gigante americana del Food Kellogg’s. Tutto il positivo che sta accadendo nel Paese è solo un’ imbastitura fatta a regola d’arte, sempre e comunque da dover essere definita. C’è tutto quanto occorre per arrivare al traguardo con un” ottima performance. Alla vigilia di un matrimonio in campagna la madre dello sposo, nel dare indicazioni sul comportamento da adottare alla figlia se e quando fosse diventata moglie, concluse il suo sermone sull’ aia rivolta agli invitati, precisando “parlo a figlia perché nuora intenda”. Non ebbe risposta alcuna e tutti continuarono a parlottare per continuare a vivere infelici e scontenti.