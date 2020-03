Riconquistiamo il mondo con le nostre eccellenze

Non tutti i mali vengono per nuocere anzi.

Approfittare strategicamente di un momento cosi favorevole per il Well done Made in Italy, non è cosa da poco e non capita tutti i giorni.

Ovviamente il dispiacere per le perdite umane e’ tantissimo e da considerare, come pure le problematiche legate all’economia nazionale e mondiale che ha subito e che subira’ danni rilevanti, ma ritengo opportuno in questo momento essere uniti ed approfittare del momento favorevole per poter cambiare le carte in tavola, per poterci riaffermare nel mondo intero con i nostri ben fatti articoli di eccellenze campane e nazionali.

Non siamo mai stati secondi a nessuno…Nella mia azienda attualmente le strategie intraprese sono a lungo termine ma ben mirate ai mercati. internazionali, dopo la bagarre del Virus che speriamo finisca presto.

Passata la tempesta… possiamo far festa ma bisogna essere uniti nel comune intento di riaffermare i nostri prodotti senza mostrare nessun complesso di inferiorita’ e forma complex rispetto ad altri paesi concorrenti.

Un’opportunità del genere non capiterà mai più. Diamoci da fare riprendiamo ciò che e’ stato sottratto alle nostre aziende per una cattiva gestione della globalizzazione e problematiche di interessi di stati anche se nostri alleati, ma nostri concorrenti.

Abbiamo tutti i prodotti e tutte le qualitò per poterci riaffermare nel mondo intero.

L’Italia èuna grande azienda con tanti prodotti validissimi di turismo artigianato, agricoltura, luxury e via dicendo….

L’allarme e’ scattato stamane dopo attenta analisi di cio’ che sta succedendo per il Corona Virus, bisogna pero’ stare molto attenti a non cascare in trappole di super produzioni rispetto al fabbisogno del mercato.

Per anni abbiamo dettato legge in tutto il mondo con i nostri manufatti superati successivamente dalla produzione della piattaforma asiatica.

Ora è arrivato il momento di riconquistare i mercati, bisogna essere convinti con strategie iniziali ed essere determinati in un solo comune denominatore MADE IN ITALY

Abbiamo per anni cavalcato tutti i mercati mondiali e ci siamo affermati sui mercati internazionali con luci proprie e non luci false e riflesse.

Un nuovo possibile Rinascimento con le esperte mani dei nostri maestri artigiani riaffermiamo la nostra qualita’, la nostra eccellenza, investiamo in formazione e trasmettiamo il nostro Well Done.

Per questo occorre pero’ avere le idee chiare su cosa fare, fare associazionismo ed unirsi.

Un’anima nazionale Italiana fatta di perfezione di sperimentazione, di capacita’,elegante, piacevole.ù

In tutti i settori produttivi ci siamo sempre affermati per la nostra eccellenza che anima la ricerca della qualita’ della bellezza e dell’innovazione.

Un paese che ha fatto scuola in tutto e per tutto dalla nautica alla moda, dal mobile al tessile, dal gioiello alla calzatura dalla lavorazione del legno alla lavorazione del vetro… per non parlare delle eccellenze campane

Dai nostri manufatti artistici di coralli e cammei alle sete di San Leucio, dal ferro battuto all’intarsio di Sorrento, dalla ceramica di capodimonte alla sartoria maschile, per non parlare poi di turismo, arte, musei, enogastronomia, moda, trasporti, immobili e cultura

Tutti settori produttivi in cui l’Italia e la Regione Campania hanno saputo affermare la propria eccellenza.

Il saper fare è solo italiano.