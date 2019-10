Ricordando la Napoli di Pino Daniele: Canessa, Guarracino, Giangrande e Milano venerdì 18 a Villa di Donato

Sarà una serata epocale quella di venerdì 18 ottobre (ore 21) a Villa di Donato: con “Napoli 1979”, il concerto inaugurale della Stagione 2019/2020 di “Live in Villa di Donato” e della rassegna “La Musica ha trovato casa”, si terrà la reunion di quattro fra i musicisti che hanno segnato la storia del “Neapolitan Sound”.

Alla fine degli anni ’70 Napoli ha vissuto uno dei migliori momenti di creatività musicale. Fu proprio in quel periodo che si imposero sulla scena discografica nazionale ed internazionale artisti come Pino Daniele ed Edoardo Bennato dando forma quella particolare miscela di musica tradizionale partenopea, jazz, fusion e blues, che avrebbe dato vita al “suono” mediterraneo.

In quegli anni Brunello Canessa, ancora molto giovane, aveva appena iniziato il suo percorso artistico e guardava a questi musicisti con ammirazione alla quale nel tempo si è aggiunta stima ed amicizia e con molti di loro ha realizzato una frequente, felice collaborazione.

Il concerto inaugurale della Stagione 2019/2020 di Villa di Donato vedrà accanto a lui quarant’anni dopo, artisti del calibro di Gianni Guarracino, Roberto Giangrande, Fabrizio D’Angelo e Fabrizio Milano, quattro tra quei musicisti che hanno scritto con la loro arte una pagina che fa parte della storia della Musica Nuova italiana e internazionale vivendola in prima persona, in sala e soprattutto sul palco, al fianco dei protagonisti dell’epoca, primo fra tutti l’indimenticabile Pino Daniele.

Come consuetudine della casa, al concerto seguirà una cena con gli amici e gli artisti, gentilmente offerta dalla Padrona di casa Patrizia de Mennato.

Napoli 1979

Gianni Guarracino – chitarra

Fabrizio D’Angelo – tastiere

Roberto Giangrande – basso

Fabrizio Milano – batteria

Brunello Canessa – chitarra e voce

Stagione 2019/2020 di Live in Villa di Donato

Posto unico: 25 euro (spettacolo + cena)

Prenotazione obbligatoria – numero di posti limitati

Per prenotazioni:

prenotazioni@key-lab.net

Nb: La villa si trova mella Piazza Sant’Eframo Vecchio. Di fronte alla Villa c’è un garage

E’ possibile usufruire di in servizio di taxi collettivo con partenza da piazza Amendola (di fronte al Liceo Umberto). Indicare nella mail di prenotazione se si vuole usufruire del servizio.