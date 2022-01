Ricordi tra i luoghi preziosi del nostro Paese: la Città di Spoleto e il verde dei suoi dintorni

di Maria Carla Tartarone Realfonzo

Ricordo il verde dell’Umbria ed in particolare della città di Spoleto e sento il bisogno di scriverne, di raccontare le visioni di dieci anni di vita tra il verde e la storia.Giunsi a Spoleto nel dopoguerra, all’età di dieci anni, per frequentare nel Convitto dell’ENPAS la quinta elementare. Vi rimasi poi per seguire la Scuola Media e la scuola Superiore, al Liceo Ginnasio Pontano-Sansi, sito proprio di fronte al Convitto. Il Collegio era in un moderno edificio appena costruito, architettonicamente oggi ancora in ordine, sito di fronte all’antico fabbricato del Liceo, nella parte alta della città, sulla strada che conduce, tra il verde dei viali, più in alto, ad un Convento dei Cappuccini. Per la Scuola Media si andava in discesa verso il centro della città, accompagnate da una istitutrice che poi, terminato l’orario scolastico, ci veniva a prendere per condurci nello studio a deporre le cartelle e poi a pranzo, nel vasto Refettorio dove si era servite da cameriere in divisa, ciascuna squadra con la propria Istitutrice a capotavola; la nostra era una giovane laureata in Scienze. Spesso era presente anche la Preside. Dopo pranzo, o in altri momenti di ricreazione, si andava a passeggio: non ricordo i giorni di pioggia, né il cattivo tempo.In tanti anni ho potuto curiosare a Spoleto tra le sue strade, i suoi monumenti e il suo verde. Tra le passeggiate più frequente era “il giro al ponte delle Torri”. Uscite dal portone si svoltava a sinistra verso il viale dei giardini, poi ancora a sinistra verso la antica Chiesa di San Pietro costruita nel Medio Evo su una collina coltivata, anche ricca di castagni, cui si accedeva anche lungo una scalinata. Ma la strada proseguiva verso il Ponte delle Torri. E noi giungevamo sul lungo ponte, come ad una meta agognata, altissimo, con vari archi, dal cui parapetto ci si poteva affacciare, e guardavamo la poca acqua, quando c’era, di un ruscello scorrere in fondo e il principiare della ripida strada che si arrampica sul Monteluco, ricco di alberi e cespugli fittissimi dal verde cupo. Al di là del ponte scorgevamo l’alto colle di Sant’Elia sulla cui cima sorge il Castello, ma non intendevamo arrivarci. Dovevamo tornare indietro per le necessarie ore di studio, per i compiti.Un’altra passeggiata la si poteva fare, proseguendo la strada, dopo i giardini prospicienti il Convitto, diritte ed invece di girare a sinistra verso la Chiesa di San Pietro, seguire il viale in lieve salita, per giungere ad una verde rotonda panoramica con panchine o proseguire, sulla strada, per giungere più in alto, verso il Convento dei Cappuccini, luogo dalla vista spettacolare: da cui si poteva vedere la strada che conduceva a Perugia, in basso ed anche ampie distese di campi coltivati. Queste erano le passeggiate tra le ore di studio.Ma vi erano occasioni particolari per conoscere la città, in origine eretta intorno alla Rocca di Sant’Elia nel primo secolo dopo Cristo, col suo Foro, oggi Piazza Mercato ed i suoi templi, poi divenuti Chiese e il Duomo consacrato nel 1198, in stile romanico, con portico rinascimentale, che conserva ancora affreschi del Pinturicchio e del Lippi. La città divenne Ducato Longobardo nel sesto secolo, col duca Faroaldo. Molte furono le sue avventure, dominata o dai re o dal Papa e spesso il ducato fu conferito dagli Imperatori ai loro vassalli tedeschi. La prevalenza fu poi dei Papi. Nei secoli, nel tredicesimo fu costruito il Palazzo Comunale, furono numerose le chiese edificate e diversi gli antichi palazzi adibiti oggi a funzioni rappresentative, a concerti e conferenze cui ero sempre pronta a partecipare. Il monumento che sempre affascina è il Duomo, straordinario, cui si accede da una scalinata, ampia più di una normale strada, in discesa. Per sentire concerti, io che studiavo il pianoforte, potetti assistervi anche nell’ottocentesco “Teatro Caio Melisso”, costruito accanto al Duomo nel 1880. Questo Teatro non è il solo a Spoleto, nel 1864 era già stato costruito il Teatro Nuovo”, ma piacque tanto a Gian Carlo Menotti studioso e amante delle arti, che vi fondò nel 1958 “Il Festival dei Due Mondi”, che si riproponeva ogni anno. Sorge proprio accanto al sublime duecentesco Duomo. Dalla Piazza una strada dal Duomo, in discesa, porta, tra le altre, alla parte più bassa e ampia della città in cui noi visitammo anche cinema ed il Teatro Moderno. Alla città, nella sua parte bassa dove si erge anche il “Teatro Moderno”, si può giungere attraverso una duecentesca ripida strada, che scende dalla parte alta della città, percorsa, ci dicevano, anche da torme di armati assalitori, oggi ricca di negozi attraenti.E’ indubbio però che noi collegiali fossimo attratte maggiormente dal verde dei luoghi che percorrevano le strade ed arricchivano le piazze e tutta la città penetrando nelle vicoli angusti, ed i dintorni che avvolgono, ancora oggi, i luoghi da noi percorsi.