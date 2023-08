Ricordo di Lorenzo Mazzeo, grande professionista e amante della cultura

di Giovanni Savignano

Ci ha lasciato l’avvocato Lorenzo Mazzeo, una grande persona capace di instaurare relazioni umane, stimato professionista, un uomo amante della cultura , un mecenate, sensibile ai problemi delle zone interne, cittadino onorario di Taurasi.

Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, è stato un affermato avvocato con studio legale a Napoli, Roma, Milano, Avellino, Benevento, Caserta, Nola e Potenza. Ha basato la sua vita sull’amore per il lavoro, per le tematiche sociali, attaccamento alla Basilicata ed alla Campania , passione per la politica, rapporti con il mondo economico. Originario di Pescopagano, in provincia di Potenza, giunge a Napoli nel 1955. Frequenta il Convitto Nazionale a piazza Dante. Si laurea in giurisprudenza all’Università Federico II il 10 dicembre del 1970. Napoletano di adozione ma con un forte legame alla sua terra di nascita, come se avesse avuto una doppia anima topografica , anzi tripla , considerando lil legame col comune di Taurasi in Irpinia .

Era stato nominato cittadino onorario di Taurasi, anche per la sua passione per i vini, e per rapporti familiari.

Per quarant’anni frequenta Capri perché ritiene che quest’isola sia il simbolo della bellezza della Campania. Rappresenta un mondo di allegria, un fenomeno positivo. Non a caso accetta di essere anche il vice presidente dello Yacht Club Capri.

Partecipava a due banche: la Banca Popolare di Pescopagano e la Banca Operaia. Fin dall’infanzia ebbe l’intenzione di fare l’avvocato, e ha sempre guardato ai piccoli paesi non solo come luoghi di vacanze, ma come sede di frequentazione socio- culturale. Ha avuto anche esperienza in politica. E’ stato consigliere comunale a Napoli per il Psi e per un periodo assessore con varie deleghe. Ha vissuto la delicata fase di tangentopoli nazionale, “Mani Pulite”, uscendo integro da quell’inchiesta; anzi dovette difendere alcuni personaggi dell epoca. Per un periodo ha ricoperto la carica di segretario regionale del Psi con presenza anche nel Comitato Centrale. E’ stato anche presidente della commissione bilancio del Comune di Napoli.

Come Partito socialista aveva una quota in un quotidiano cittadino, il” Giornale di Napoli”, di cui aprì pure una sede in Basilicata, ritenendo l’informazione locale molto importante. Lo Studio Mazzeo ha instaurato rapporti con le Asl, con le compagnie di assicurazione e le banche. Molto specializzato nelle colpe professionali e nelle truffe, con ruoli di consulenza verso Istituzioni e Ministeri. Parte attiva della squadra sono anche le due figlie, Antonella e Lorenza. In questa dimensione ha allargato la sua attività professionale a livello internazionale, con particolare riguardo alla Russia e alla Cina.

Il consiglio dell ordine degli avvocati di Potenza ha conferito all’Avv. Lorenzo Mazzeo la ‘Toga d’oro’ in occasione del cinquantesimo anno di iscrizione all’Albo.

Lorenzo Mazzeo è stato un mecenate, promotore culturale, nonché presidente di varie associazioni. Leader e sostenitore del Rotary Club, con apertura di sede anche in Taurasi.

Ha fatto della passione e dell’impegno i suoi valori più importanti, tenendo sempre al primo posto la famiglia, il Lavoro , gli amici e i conterranei.

Tanti i messaggi di solidarietà e amicizia arrivati in questi giorni alla moglie Adriana De Martino e alle figlie.

Condividiamo tutti un profondo senso di tristezza per la perdita dell’avvocato Lorenzo Mazzeo, un nobile maestro di vita che ha lasciato tracce profonde nei cuori di chiunque abbia avuto la fortuna ed il privilegio di conoscerlo. Il suo

portamento, la sua eleganza, il suo entusiasmo per la vita e la sua capacità di celebrare la bellezza di ogni giorno , sono stati un punto di riferimento ed una fonte di ispirazione per tutti . In questo triste momento di dolore, ci associamo per ricordare e onorare un uomo straordinario che ha magnificato le nostre esistenze con il suo dolce umore gaudioso e la sua efficace saggezza ed esperienza .