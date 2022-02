“Ricostruire insieme”, la diplomazia si confronta al Grenoble

In occasione del semestre della presidenza francese dell’Unione Europea e della Notte Europea delle Idee, l’Institut Français Napoli organizza al Grenoble una serata di dibattiti e di conversazioni intorno al tema “(Ri)costruire insieme”.

Tre tavole rotonde in italiano sono previste con invitati d’eccezione, francesi e italiani, per discutere sulle sfide che deve affrontare l’Europa per la ripartenza: politica alle ore 18.00, economica alle ore 19.30 e culturale alle ore 21.00 del 27 Gennaio 2022.

Saranno presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Paola Severino, l’ambasciatore di Francia in Italia S. E. Christian Masset, l’ex-Primo Ministro Bernard Cazeneuve (online), Stéphane Boujnah (Euronext), Sylvie Goulard (Banque de France), Paolo Scudieri, Sylvain Bellenger, Candida Carrino, Stéphane Lissner (TBC), Katryn Weir ,

18:00-19:00: Tavola-rotonda politica – tema: quali aspettative per i popoli europei nei confronti dell’Unione europea?

Come lo mostrano i sondaggi d’opinione, le aspettative dei popoli europei sono alte sui temi come la sicurezza, la salute, la crescita o il progresso sociale. Storicamente, l’Europa ha contribuito a decenni di democrazia, crescita condivisa e pace. Oggi, queste promesse sembrano messe in dubbio: il mondo diventa di nuovo pericoloso, anche alle frontiere dell’Unione Europea, la democrazia sembra minacciata dai regimi autoritari, la crescita è stata limitata dalle crisi economiche successive. Allora come rispondere insieme a queste promesse? Quale sarà il ruolo delle istituzioni, dell’UE e dei suoi membri? Quale cooperazione franco-italiana di fronte a queste nuove sfide?

Con Bernard Cazeneuve, ex Primo Ministro (online); Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; S. E. Christian Masset, ambasciatore di Francia in Italia; Paola Severino, presidente della scuola Nazionale dell’Amministrazione e Vice Presidente della Luiss Guido Carli; co- Presidente del Comitato Scientifico e Rappresentante dei Cittadini italiani per la Conferenza sul Futuro dell’Europa.

Moderatore: Federico Monga, direttore di Il Mattino.

19:30-20:30: Tavola rotonda economica – tema: quali prospettive per le imprese europee? Nel contesto della crisi sanitaria, l’Unione Europea è stata capace di dare alle imprese i mezzi per far fronte alle difficoltà. Con il programma “Next Generation EU”, sono stati mobilitati fondi ingenti e senza precedenti. L’Italia è il primo beneficiario di questo piano di ripresa con 235 miliardi di euro di cui 40% per il Sud Italia. Come possono oggi le imprese trarre vantaggio da queste risorse? Quali conseguenze hanno per le imprese i grandi cantieri dell’UE, come la digitalizzazione delle nostre economie e la lotta contro il riscaldamento globale? Quali sono le misure necessarie in termini di politica commerciale nei confronti della concorrenza straniera?

Con Stéphane Boujnah, presidente di Euronext ; Sylvie Goulard, co-governatore della Banque de France ; Paolo Scudieri, presidente del gruppo ADLER.

Moderatore: Prof. Olivier Butzbach, professore di economia all’Università campana Luigi Vanvitelli.

21:00-22:00: Tavola rotonda culturale – quale ruolo per le grandi istituzioni culturali in Europa?

Jean Monnet avrebbe detto: “se potessi ricominciare, inizierei con la cultura”. Quale posto ha la cultura nella costruzione europea? Come le grandi istituzioni culturali contribuiscono a prolungarla? Un tema particolarmente rilevante a Napoli, che ha diffuso le opere dei suoi artisti in tutta l’Europa. e dove diverse istituzioni hanno aperto le loro porte a direttori provenienti dal resto dell’Europa.

Con Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte; Candida Carrino, direttrice dell’Archivio di Stato; Stéphane Lissner, sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo (TBC); Kathryn Weir, direttore artistico del Museo MADRE.

Moderatore: Vanni Fondi, giornalista responsabile delle pagine spettacoli e tempo libero del Corriere del Mezzogiorno.

I dibattiti saranno anche trasmessi in diretta sulla pagina Facebook dell’Institut Français Napoli e (parzialmente) sulla pagina Facebook dell’Institut Français Italia.

Prenotazioni pubblico : 081 761 62 62 – entro il 26 gennaio, fino ad esaurimento posti.

La presentazione del super Green pass

sarà richiesta all ‘ingresso.