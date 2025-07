Ricostruzione a Ischia, Massimo Salzano De Luna e Massimo Del Giudice commissari ad acta

Sono stati nominati i primi due commissari ad acta per la gestione di due importanti interventi di ricostruzione privata a Casamicciola Terme, relativi ad aggregati edilizi danneggiati dagli eventi calamitosi del 2017 e 2022. Con due nuovi decreti, emanati dal Commissario Straordinario, Giovanni Legnini, entra nel vivo l’azione sostitutiva (ai sensi delle ordinanze speciali 8/2024 e 10/2024 ulteriormente estesa con l’ord. n.12/2025) nei confronti dei proprietari inadempienti che, entro il 15 febbraio scorso, non abbiano provveduto alla costituzione dei consorzi obbligatori necessari alla presentazione della domanda di contributo e del relativo progetto unitario. Il primo provvedimento, firmato oggi, riguarda il complesso residenziale Igea sito in Piazza Bagni, divenuto simbolo della frana del 26 novembre 2022. Si tratta di un intervento tra più complessi, perché segnato da una serie di controversie e blocchi decisionali, la cui vicenda è sinteticamente richiamata nel provvedimento. Dopo mesi di ripetuti tentativi di mediazione e la verifica tecnica condotta dal Collegio – istituito con decreto n.2464 del 4 giugno 2025 – che ha accertato il mancato conseguimento delle maggioranze per la valida costituzione del consorzio, si è reso necessario il ricorso alla nomina di un commissario ad acta. La figura individuata è l’architetto Massimo Salzano De Luna, con studio a Napoli, che ora dovrà procedere alla revisione del progetto unitario (entro 30 giorni), e successivamente all’affidamento dei lavori (entro i successivi 30 giorni). Il secondo decreto emanato riguarda, invece, un condominio in via Cagliari, anch’esso nel Comune di Casamicciola Terme. In questo caso, la nomina del commissario ad acta è avvenuta con il consenso degli stessi proprietari che non sono riusciti a raggiungere un’intesa sulla presentazione del progetto unitario. Il tecnico nominato è l’ingegnere Massimo Del Giudice, con studio a Napoli, incaricato di predisporre il progetto e la domanda di contributo (entro 60 giorni) e, nell’ulteriore termine di 30 giorni, di affidare i lavori. Entrambi i professionisti sono stati individuati attingendo dagli elenchi predisposti e trasmessi dagli Ordini e Collegi professionali di Napoli, nell’ambito dell’accordo di collaborazione con il Commissario Straordinario, sottoscritto il 13 maggio 2024 e successivamente integrato, con un addendum del 2 marzo scorso che ha esteso l’ambito degli incarichi e la disponibilità dei professionisti iscritti ad assumere il ruolo di commissario ad acta. L’Attività di azione sostitutiva proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori nomine al fine di sbloccare situazioni di stallo e consentire l’avvio effettivo degli interventi di ricostruzione.