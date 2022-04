Ridateci il nucleare, Calenda annuncia una legge di iniziativa popolare per 8 centrali in Italia

Il leader di Azione Carlo Calenda annuncia una legge di iniziativa popolare per 8 centrali nucleari in Italia. Per arrivare all’indipendenza dal gas russo velocemente, ha spiegato in un’intervista al Messaggero, bisogna “nel breve periodo, riattivare la piena potenza delle centrali a carbone e prendere il gas dove c’è, senza mettere veti come quelli avanzati da Letta sul gas egiziano. Nel medio periodo, non c’è alternativa, per l’indipendenza energetica, alla ripartenza del nucleare. Raccoglieremo le firme per una legge d’iniziativa popolare per l’apertura di otto centrali nucleari».