Rider nel mirino delle baby gang, nuova aggressione a Fuorigrotta: denunciati due ragazzi

Ancora un’aggressione ad un rider a Napoli. A Fuorigrotta, in Via Lepanto alcuni minorenni hanno malmenato un fattorino 26enne, che lavora per una nota società di delivery. La lite è scoppiata per ragioni ancora da chiarire intorno all’1,30 di notte, e la vittima non si è rivolta alle forze dell’ordine, temendo ritorsioni.I carabinieri della Compagnia di Bagnoli, intanto, sono stati allertati dal personale medico dell’ospedale San Paolo dove il giovane era appena arrivato. Per lui contusioni multiple ritenute guaribili in 21 giorni. Grazie alle visione delle immagini di videosorveglianza i carabinieri hanno già identificato 2 degli aggressori, un 17enne e un 15enne, che sono stati denunciati per concorso in lesioni personali. Continuano le indagini per identificare gli altri.