Riders: domani a Napoli giornata di studio su prevenzione, sicurezza e salute

Una giornata di studio e approfondimento sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori delle piattaforme digitali. Domani, venerdì 27 febbraio 2026, a Napoli, a partire dalle 8.30, nell’Aula Multimediale dell’INAIL (Villa Colonna Bandini – viale Colli Aminei), confronto tra esperti dal titolo “Riders-Lavoratori invisibili. Le istituzioni rispondano: prevenzione, sicurezza e salute”, promosso dall’INAIL, in collaborazione con Asmeco (associazione medici competenti campani), presieduta dal dott. Domenico Fragomeno.

L’iniziativa, il cui direttore scientifico è Gennaro Bilancio, nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori su una categoria spesso esposta a rischi elevati, ma ancora segnata da fragilità contrattuali e da un quadro normativo non sempre definito. Istituzioni, organi di vigilanza, professionisti sanitari, rappresentanze sindacali e associazioni di settore si confronteranno sui principali aspetti normativi, preventivi e sanitari legati al lavoro tramite piattaforme digitali.

“Non possono più attendere” è il messaggio che accompagna l’evento, richiamando l’urgenza di interventi concreti per garantire tutele effettive. Napoli e la Campania si candidano a essere capofila nella definizione di strategie condivise.

Alle ore 15 è prevista una tavola rotonda moderata da Cristiano Mirisola e Geremia Tortora di Asmeco, che vedrà il coinvolgimento di medici e professionisti del settore in un confronto aperto sulle prospettive normative e sanitarie legate al lavoro dei rider.

La partecipazione all’evento dà diritto a 7 crediti ECM.