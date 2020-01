Ridurre l’orario di lavoro si può

Ancora una volta accade nella moderna Svizzera. Il tempo impiegato nel tragitto per recarsi da casa a lavoro entra a far parte dell’orario di lavoro e sarà quindi retribuito. La novità, valida a partire dal primo gennaio, riguarda per il momento solo i dipendenti pubblici ed ogni richiesta di beneficio dovrà essere autorizzata caso per caso dal datore di lavoro. Per il momento è riconosciuto lo spostamento che avviene con i mezzi pubblici: treno, autobus, metropolitana. L’idea probabilmente scaturisce da una foto circolata sui social e immortalata dallo smartphone di un pendolare, fatta alla ministra dei trasporti mentre lavorava con una collaboratrice seduta sui gradini di una carrozza del treno Berna-Zurigo.

Ogni giorno nel breve o lungo viaggio da casa all’ufficio è ormai consuetudine rispondere al telefono, inviare o leggere e-mail, è un tempo di fatto che già si dedica alle normali attività lavorative. Potrebbe sembrare giusto quindi iniziare a conteggiarlo nell’orario di lavoro. E ridurre così il tempo di permanenza seduti dietro alla scrivania. Non a caso la sollecitazione arriva da alcune sigle sindacali che solo l’anno scorso hanno avanzato la richiesta, approvata subito già per l’anno appena iniziato dall’Ufficio federale del personale elvetico. La novità potrà riguardare per il momento i 38mila dipendenti pubblici.

Si va verso un lavoro sempre meno legato al fattore tempo, dove la componente “smart” acquista via via un ruolo sempre più rilevante anche grazie ai dispositivi che ci permettono di essere sempre connessi e reperibili. La tendenza, per ora soprattutto nel privato e in alcune tipologie di lavoro che lo permettono, è quella di consentire sempre di più la flessibilizzazione degli orari. Basti pensare solo a un dato: secondo uno studio di Michael Page “Lo studio sui trasporti e il tragitto casa lavoro” che ha coinvolto oltre 12mila intervistati, il 39% dei lavoratori europei impiega più di 45 minuti per il tragitto casa-lavoro.