Riduzione dell’impatto ambientale, promossa la Doria. Da Cdp un upgrade del rating da D a B

La Doria, gruppo leader nella produzione di derivati del pomodoro, sughi, legumi e succhi di frutta a marchio della Grande Distribuzione, annuncia di aver ottenuto il rating B per il cambiamento climatico da Cdp (Carbon Disclosure Project), riconoscimento che attesta l’impegno dell’azienda nella lotta ai cambiamenti climatici e per la riduzione dell’impatto ambientale delle sue attività.

Cdp è un’organizzazione internazionale non profit che fornisce a imprese, autorità locali, governi e investitori un sistema globale di misurazione e rendicontazione ambientale. In particolare, Carbon Disclosure Project valuta le strategie di sostenibilità aziendali, la gestione dei rischi climatici, l’esistenza di una governance di sostenibilità e la trasparenza e qualità della rendicontazione. La valutazione formulata da Cdp porta La Doria da un rating D a un rating B, attestando il crescente impegno dell’azienda nella gestione proattiva delle tematiche climatiche e un elevato livello di trasparenza nella rendicontazione ambientale. Decisiva in questo percorso è stata la validazione nel 2024 degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra per il 2031 da parte di Science Based Targets initiative (SBTi), organismo globale che consente alle aziende di fissare ambiziosi target di riduzione delle emissioni, in linea con le più recenti evidenze scientifiche sul clima.

Il miglioramento del rating rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno de La Doria, dimostrato anche dai significativi investimenti in tecnologie innovative per la riduzione dell’impatto ambientale. Negli anni l’azienda ha, tra le altre cose, implementato importanti progetti per l’ottimizzazione dei consumi energetici e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile nei propri stabilimenti.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che conferma il nostro impegno concreto nella sostenibilità e nella riduzione dell’impatto ambientale delle nostre attività – afferma Antonio Ferraioli, amministratore delegato e Presidente de La Doria -. La lotta ai cambiamenti climatici rappresenta una delle sfide più importanti del nostro tempo e in La Doria lavoriamo costantemente per adottare soluzioni innovative e responsabili, con l’obiettivo di garantire un futuro più sostenibile. Questo riconoscimento è un ulteriore stimolo per continuare a investire in tecnologie avanzate, migliorare l’efficienza energetica e ridurre la nostra impronta ecologica”.

L’ottenimento del rating B da Cdp testimonia non solo il successo delle strategie adottate da La Doria fino a oggi, ma anche la volontà dell’azienda di proseguire con determinazione lungo la strada della sostenibilità.