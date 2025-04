Rifacimento della Sede Rai di Napoli: Rossi annuncia un polo d’eccellenza europeo

“Il centro di produzione di Napoli della Rai dal 1963 lavora sulle notizie, ma fa anche anche divulgazione culturale, teatro. C’è un rapporto stretto tra la Rai e Napoli e da oggi potremo continuare questa storia con nuovo piano immobiliare che fa parte del programma digital media company, che avrà Napoli come fiore all’occhiello”. Così l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, ha presentato oggi nella sede della Regione Campania, insieme al direttore generale Roberto Sergio, i lavori di rifacimento della sede partenopea, sottolineando che “la Rai è spesso vista come un’azienda accentrata sulle polemiche politiche e i dibattiti, ma è anche una grande azienda di grandi professionisti che da anni narrano chi siamo noi italiani. Milano è citta economica, Torino è sede Rai di ricerca tecnologica, Napoli è città di grande arte creativa su cui investiamo ora 40 milioni per una sede che diventa un luogo tra i più importanti d’Europa, anche grazie alla partecipazione dell’investimento annunciato dal presidente De Luca”. La sede di Napoli “va in continuità – ha detto ancora Rossi – con lo straordinario lavoro che è stato fatto in questi decenni: è una Rai che si collega al territorio, ha la sua anima creativa, ha sua capacità di costruire narrazioni ed è una Rai che decide di continuare ad investire a Napoli e sul territorio. Essendo infatti la Rai il luogo di servizio pubblico di tenuta dell’intera industria culturale del nostro Paese, è anche il laboratorio industriale che sostiene il mercato dell’audiovisivo ed è ovvio che là dove opera, nei territori, produce ricchezza e produce quindi anche capacità di virtuosismo economico”.