Rifiuti a Napoli, la presidente Amato: Voto Sesta Municipalità fa storia, ora premiare cittadini responsabili

“Il parere favorevole della Sesta municipalità all’impianto di compostaggio è un esempio concreto di responsabilità politica verso un tema, quello dei rifiuti, rimasto per anni irrisolto nella nostra città. Con quel voto si conferma la condivisione della strategia individuata dal Consiglio comunale per affrontare il problema, sia dal punto di vista dei costi, sia da quello ambientale, igienico e del decoro urbano. E poi ci dice che finalmente l’Amministrazione comunale di Napoli, dopo vent’anni di mancate scelte e di sperpero di denaro pubblico, sui rifiuti ha una visione, ha un progetto ed è in grado di utilizzare importanti risorse economiche rese disponibili dalla Regione Campania. E cosa ancora più importante, che esso è condiviso dai cittadini”. Cosi la Presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Enza Amato.

“Il voto della Sesta municipalità deve poter fare scuola”, aggiunge la presidente Amato. “E’ un esempio da seguire contro i professionisti del no a tutti i costi, senza se e senza ma.

Ci impegneremo affinché la disponibilità dimostrata dai cittadini di Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio venga riconosciuta e premiata con la stessa sollecitudine con cui hanno risposto favorevolmente alle indicazioni del Consiglio comunale. Seguendo questa strada – dice infine la Amato – renderemo più conveniente la raccolta differenziata e l’intero ciclo di smaltimento, diventato già da tempo insostenibile, oneroso e indecoroso”.