Rifiuti, a Napoli parte “Asia Sea”: servizio di pulizia di spiagge e arenili

Un nuovo servizio di pulizia dedicato agli arenili e alle spiagge della città di Napoli. Si chiama “Asia Sea” ed è la nuova attività di Asia, società del Comune di Napoli responsabile della raccolta dei rifiuti in città. La presentazione del servizio si terrà domani, martedì 15 luglio, alle ore 10 nella spiaggia soprannominata “Mappatella”, all’altezza della rotonda Diaz sul lungomare Caracciolo, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, dell’assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada, dell’assessore alle Infrastrutture, mobilità e protezione civile Edoardo Cosenza, dell’amministratore unico di Asia Napoli Domenico Ruggiero e del direttore Affari generali e Sviluppo impianti di Asia Napoli Carlo Lupoli.Da domani quindi l’azienda curerà la pulizia delle spiagge pubbliche napoletane: quelle del quartiere San Giovanni a Teduccio, zona orientale della città, a Pietrarsa, in vico I Marina ai Due Palazzi e sulla strada Boccaperti, passando per quelle maggiormente note a ridosso del lungomare di via Caracciolo, fino alle spiagge di Posillipo, ai due lati di Palazzo Donn’Anna, a Marechiaro e alla Gaiola.