Rifiuti in Campania: sequestrate 3 attività e controllate 90 persone nel Napoletano

Sono state disposte oggi, in attuazione del Piano d’azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti firmato nel novembre 2018 dal presidente del Consiglio dei ministri, numerose operazioni di controllo straordinario del territorio dei comuni di Acerra, Arzano, Calvizzano, Casoria, Qualiano, Quarto e Villaricca. Sono state controllate sei attività commerciali e imprenditoriali operanti nel settore meccanico e di smaltimento e stoccaggio rifiuti, tre sono state sequestrate; controllate novanta persone, 6 denunciate all’Autorità giudiziaria e 6 sanzionate amministrativamente, e quarantacinque veicoli; contestate sanzioni amministrative per circa 10.000 euro. In particolare, a Casoria e Acerra, presso due grosse società operanti nel settore dello stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi è stata riscontrata la presenza di cumuli di rifiuti illecitamente depositati. Le aziende inoltre erano prive della strumentazione per il convogliamento e abbattimento delle emissioni, nonché dell’impermeabilizzazione dei contenitori mobili dei rifiuti. Ad Arzano e Villaricca sono state sequestrate, per violazioni in materia di tutela ambientale, tre officine meccaniche peraltro prive di autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività. Nei territori di Quarto, Qualiano e Calvizzano sono stati effettuati mirati controlli stradali all’esito dei quali due persone sono state denunciate per trasporto illecito di rifiuti.

Per l’operazione sono stati messi in campo trentuno equipaggi, per un totale di settantasette unità appartenenti al raggruppamento Campania dell’Esercito, al Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli, ai Carabinieri della Compagnia di Casoria, ai Carabinieri della Stazione di Castello di Cisterna, ai Vigili del Fuoco di Napoli, alla Polizia Metropolitana di Napoli, alle Polizie Locali dei Comuni di Arzano, Villaricca, Casoria, Napoli, Qualiano, Calvizzano, Casandrino, Quarto e Pozzuoli, nonché personale dell’Arpac di Napoli e delle Asl di Napoli.