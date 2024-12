Rifiuti: Cnel, il Sud ne produce meno ma paga di più i servizi

Il servizio Rifiuti costituisce uno dei principali settori di azione delle amministrazioni comunali con servizi – evidenzia il Cnel nella Relazione sui servizi pubblici – che comportano una spesa media di 386 euro per tonnellata, con punte minime per la Lombardia (290 euro) e massime per la Liguria e il Lazio (507 euro). La spesa media nelle Regioni del Sud è il 37% più alta di quella delle Regioni del Nord-Ovest e il 50% in più di quelle del Nord-Est. La spesa media nel Mezzogiorno sopravanza, pur se di poco, anche quella nel Centro. E questo anche se nel Sud si producono meno rifiuti: in Basilicata si hanno 357 Kg per abitante, in Molise 383 Kg, le altre Regioni del Sud non raggiungono i 500 Kg. In testa c’è invece l’Emilia-Romagna (641 Kg), seguita dalla Toscana (600 Kg) e dalla Liguria (545 Kg). Il Cnel ricorda poi come in Italia la raccolta differenziata, che è parte del servizio Rifiuti dei Comuni, è mediamente pari al 65,4%, quindi in linea con gli obiettivi al 2025. Tuttavia, la media regionale non raggiunge livelli in linea con tale obiettivo nel Lazio (55,1%), nella Liguria (55,6%) e nelle Regioni del Sud (con una media del 57,6%). Risultano oltre il livello del 70% tutte le Regioni del Nord-Est, con il picco del 77,4% in Veneto. Seguono la Lombardia (73,3%) e le Marche (71,9%). Con una media del 53%, i grandi centri urbani (oltre 100.000 abitanti) scontano evidenti difficoltà, ma fanno eccezione quelli del Nord-Est (67,3%). Treviso, Mantova, Belluno e Reggio Emilia sono i quattro territori italiani in cui la raccolta differenziata è oltre l’80%, mentre all’opposto si pongono Reggio Calabria e Crotone, con meno del 40%. Si registrano oscillazioni piuttosto consistenti all’interno di diverse Regioni: in Liguria si va da un minimo del 48,2% a Genova, fino ad un massimo del 75,6% a La Spezia; in Toscana dal minimo di Arezzo con il 52,6% al massimo di Lucca col 76,4%; in Campania dal minimo di Napoli pari al 49,9% fino al massimo di Benevento con il 73,2%.