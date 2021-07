Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Domani come Azione presenteremo al Senato una mozione che impegna il Governo ad intervenire con poteri commissariali in sostituzione del Comune e della Regione Lazio per far fronte alla situazione di emergenza rifiuti in cui si trova Roma”. Lo dichiara in una nota Enrico Costa, deputato di Azione.